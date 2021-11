CEMAZ se opone a planta de fertilizantes en Topolobampo

Mazatlán, Sin.- Un proyecto meramente de intereses económicos, pasando por encima de las cuestiones medioambientales y por encima, incluso, de los derechos humanos, es la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Ahome, consideraron los miembros del Consejo Ecológico de Mazatlán.

Martín Guerrero Ibarra, presidente del CEMAZ, señaló que el sitio de la construcción está dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y aún así las autoridades no lo respetan.

Local Planta de fertilizantes es un proyecto seguro: Cuén

Agregó que se han utilizado todos los medios posibles para convencer a la población de que acepten la planta, prometiendo inversión y más trabajo.

Sin embargo, enfatizó, los fertilizantes químicos a estas alturas de la vida no son más que otra fuente de contaminación, por lo que se deberían voltear a ver otras opciones, como los fertilizantes orgánicos que se están aprovechando ya en otros países.

"Nosotros tenemos esos argumentos para contrarrestar está planta de amoniaco, con cuestiones científicas, no empíricas", enfatizó.

Respecto a la consulta popular que se pretende realizar el próximo 28 de noviembre, dijo que está de sobra, pues podría estar amañada.

"Es un llamado al gobernador para que reflexione y vea él directamente con la población, vaya y se presente y hable con los pescadores, no a través de consultas", dijo.

"Esa planta no debería ser ahí, ni más arriba ni en ningún lugar, debemos atender a lo ecológico, a los fertilizantes orgánicos, estos inversionistas creen convencer a los productores de que es necesario el amoníaco, no los deja ver otras alternativas. Hablamos de una planta de amoniaco y sabemos que los líderes a nivel internacional son los alemanes, pero hay una cosa curiosa, en Alemania no lo tienen, tiene el mayor porcentaje de plantas construidas pero en Latinoamérica, allá no son aceptadas", añadió.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El día miércoles a las 10:30 de la mañana, se reunirán en el Congreso del Estado con la Comisión de Ecología, donde seguirán en la lucha para impedir que continúe la construcción de dicha planta.













Lee más aquí:

Local Acepta Ordaz Coppel cancelación de planta de fertilizantes

Local “Detonará el desarrollo regional la autopista Los Mochis-Topo”

Local Se construirá en Topolobampo el primer complejo petroquímico en Sinaloa