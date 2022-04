Ulloa Pérez y el PAS, promueven la revocación de mandato en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Emilio Ulloa Pérez, consejero nacional de Morena, encabezó en el puerto un multitudinario evento para invitar a los mazatlecos, y a los sinaloenses, a participar en la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo domingo 10 de abril.

Reunidos militantes y simpatizantes del Partido Sinaloense estuvieron también presentes en el evento Héctor Melesio Cuen Ojeda, fundador del PAS;

Víctor Antonio Corrales Burgueño, presidente del PAS; las diputadas Angélica Díaz, Alba Montes Álvarez, María del Rosario Osuna, Viridiana Camacho Millán y el diputado Gene Bojórquez.

Corrales Burgueño dijo que el motivo de tal evento era pregonar la instalación de una cultura democrática a través de la revocación de mandato y agregó que se pretende que la revocación de mandato sea permanente y que sea para todos los gobernantes de todos los niveles de gobierno.

"Y como bien se ha dicho, no es solamente ahora, en esta coyuntura, en la que se requiere reafirmar el liderazgo de un presidente que ha marcado historia en este país, sino que se instale, para siempre, qué los gobernantes en este país, como él lo ha dicho en su frase: "el pueblo pone el pueblo quita" y no solamente es para él, es para todo aquel que tenga un cargo público", dijo.

Por su parte, Ulloa Pérez convocó a los sinaloenses para que el próximo domingo participen en la consulta.

"No va a ser fácil, porque recuerden que vamos a tener compactación de casillas y como ustedes recuerdan inicia Semana Santa, quiero pedirles que le dediquen un ratito para ir a votar y después haga sus actividades familiares", convocó.

Insistió a los activistas a tener claro dónde se van a instalar las casillas, para que la gente no ponga el pretexto de que no la encontró.

"Eso es lo que quiere el INE, que no votemos, por eso es tan importante la participación de los observadores, porque no vamos a tener oposición en las casillas, los demás partidos tomaron la decisión de no participar; el PAN, lo que queda del PRI, lo que queda del PRD, llaman a que no asistan a las urnas", agregó.

Posteriormente, reconoció el esfuerzo que ha hecho el Partido Sinaloense en torno a la revocación de mandato y con miras a las elecciones del 2024, señaló que las alianzas son muy importantes si se quiere rectificar el triunfo en la presidencia nacional.

"Quiénes venimos desde la izquierda y la lucha democrática, entendemos las alianzas, para Morena nacional es muy importante que se siga manteniendo una relación de respeto y de apoyo; a los aliados se les apoya, se les ayuda", reconoció.