Afirma el Químico que él seguirá hablando de la revocación de mandato

Mazatlán, Sin.- A pesar del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal en contra del “decretazo” de apoyar la revocación de mandato, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, afirmó que no le van a coartar su libertad de expresión cada vez que lo entrevisten del tema.

Indicó que seguramente ahí no va a terminar esa resolución, y en su caso, dijo que él sigue hablando del tema de la revocación de mandato cada vez que alguien se lo pregunta.

“Así como soy funcionario, yo soy ciudadano, y si alguien me pregunta, yo tengo que dar mi punto de vista, porque si no estarían coartando mi derecho constitucional a decir algo, más, sin embargo, no lo ando publicitando como alcalde, esa es la diferencia”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres aclaró que él no participa publicitando la revocación de mandato, pero cuando le preguntan, da su opinión, ya que es un ciudadano al igual que todos.

Además, dijo que está listo para la segunda rifa de los terrenos del Centro Integralmente Planeado (CIP) o Playa Espíritu de Escuinapa, y para ello ya tiene sus “cachitos” de la Lotería Nacional.

“Imagínense que todo ese dinero que se pagó allá (CIP) se lo hubieran metido a Mazatlán, finalmente Mazatlán es un destino turístico en crecimiento desde entonces y eso es lo que sucedió. Qué bueno que la gente va a tener la oportunidad de que participe, de que va a tener un predio ahí y el dinero tiene que ser ahorita para Mazatlán, ¿cómo vas a invertir en un lugar donde no hay nada, ni aeropuerto siquiera”, manifestó.

Confirmó que ya tiene sus “cachitos” para participar en la rifa, ya que se considera un fan del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y adelantó que si sale premiado, lo va a donar.

La segunda rifa de lotes de terrenos del CIP Playa Espíritu se celebrará hoy martes 29 de marzo.

En el sorteo, se ofrece como premio mayor un monto de 10 millones de pesos; en segundo lugar, son cinco millones de pesos; en tercer lugar, son tres millones de pesos; en cuarto, quinto y sexto lugar, son vehículos de modelos recientes y en los premios posteriores, son los 200 lotes ubicados en el predio del CIP Playa Espíritu.