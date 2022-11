Turistas visitan el mercado Pino Suárez este Día de Muertos

Mazatlán, Sin.- El arribo de turistas al puerto de Mazatlán ha dejado buenas ventas entre los comerciantes de artesanías ubicados en el interior del mercado municipal José María Pino Suárez.

"La llegada de los cruceros en las últimas dos semanas nos ha beneficiado mucho, porque estábamos con ventas bajas, por la temporada más que nada, pero empezó la temporada fuerte de cruceros y nuestras ventas han crecido más de lo que yo esperaba, es algo que nos benefició a todos, y no solamente a los que vendemos artesanías, también a los otros puestos del mercado", dijo Enrique, locatario del mercado Pino Suárez.

El incremento en la demanda de sus productos se debe a la gran afluencia turística que ha habido en las últimas semanas.

"Mis ventas subieron fácil un 30 o 40 por ciento en las últimas dos semanas respecto a como estaban y el incremento de turistas también lo he notado, esperamos que lleguen más, y que los visitantes consuman, es un apoyo muy bueno para la economía de Mazatlán", señaló Adrián, vendedor del mercado de artesanías.

Lo más vendido

Aseguró que en su puesto, la venta de gorras, camisetas y llaveros ha tenido un aumento del 20 por ciento en las últimas semanas.

"Un 20 por ciento la venta de esos productos como gorras, camisetas, llaveros, eso es lo que más me han pedido en los últimos días, las camisas que dicen Mazatlán así tipo beisboleras, las cachuchas se las llevan mucho y no se diga los llaveros, que los procuran para llevarlos a su tierra y repartirlos por allá me imagino", agregó.

Llega crucero

Por segundo día consecutivo llegó a Mazatlán un crucero turístico con alrededor de cerca de cinco mil pasajeros y tripulantes.

En este Día de Muertos, arribó a puerto el "Carnival Panorama" con miles de visitantes internacionales que reactivaron la derrama económica.

Los cruceristas recorrieron los diferentes atractivos de la ciudad y la zona rural, beneficiando a los comercios, restaurantes, transporte, paseos, entre otros.

Los visitantes pudieron disfrutar de la tradición mexicana con las Catrinas en la Plazuela Machado y los altares de Muertos en la explanada del Palacio Municipal.