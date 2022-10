Mazatlán se llena de turismo el fin de semana

Mazatlán, Sin.- Turistas de Durango, Nuevo León, Torreón, Nayarit y Guadalajara, además de Sinaloa, mantienen activo a Mazatlán durante los fines de semana, ya que de viernes a domingo reactivan las ventas en comercios de comida, negocios de ropa y puestos de artesanías.

"Está lindo Mazatlán, ni yo sé cómo le hice para juntar dinero y venir, pero me atrajeron las playas de Mazatlán, son muy bonitas y divertidas, sobre todo que hay música, comida y la gente es muy alegre, hasta cómodo me siento aquí, es divertido la verdad, está muy bien todo, sin duda yo sí volvería", comentó Hiram, turistas que viene a Mazatlán desde Torreón, Coahuila.

La zona hotelera junto con Playa Gaviotas, Cerritos y Playa Norte son de las más visitadas; en su mayoría por turismo nacional.

Un vendedor de cocos de la zona de playa comenta que desde que llegan los turistas, los viernes regularmente, el flujo en la playa va en aumento y que sus ventas se incrementan hasta en un 25 por ciento.

"La verdad, no me lo esperaba, pero mis ventas han venido mejorando mucho en este mes, en comparación a los otros después del fin de la temporada de vacaciones, esto creo que es por todos los cruceros que han llegado a Mazatlán, muchos turistas han venido a hacer consumo, se me han vendido muy bien los cocos, es algo bueno que lleguen, nos beneficia a las personas que vendemos nuestros productos en la playa", dijo Ángel.

Turistas del crucero “Norwegian Encore” recorren el Centro de Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Cruceristas

Este domingo, además de los turistas nacionales, se tuvo la visita del crucero “Norwegian Encore”, con más de 2 mil personas a bordo.

Ellos, lo que más frecuentan en las pocas horas que están en el puerto, son sus playas, donde procuran mucho su gastronomía.

"No todo es comer pescado, venimos aquí y es bien diferente la forma de la hamburguesa como le llaman aquí, también los dogos son populares de otra manera, también hay restaurantes de otro tipo, más de gala, pero para todo el público. Eso es lo que más me ha gustado de aquí, la gastronomía, por más diferente que sea, es igual de disfrutable", dijo Ashley, originaria de San Gil, Colombia.

El sábado también se tuvo la visita del crucero “Carnival Panorama”, con más de dos mil turistas.

Les gusta el puerto de noche

Algunos turistas señalaron que la vida nocturna en Mazatlán es plenamente de su agrado y que los centros nocturnos que suelen frecuentar son los que se ubican a un costado de la playa.

"Aquí sí te dejan disfrutar, ya quisimos entrar a otros y salieron clasistas, que nos querían vender a fuerzas botellas, servicios, a mí no me gustan los vinos, me gusta la 'rumba', eso sí me gusta, a fuerzas quieren vendernos cosas", dijo entre risas Darwin, un turista que visita Mazatlán desde Colombia.