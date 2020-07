Turistas se sienten seguros en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde el primer día que se reabrieron los hoteles y playas en Mazatlán, turistas de diferentes partes del país comenzaron a llegar al puerto a pasar un tiempo de descanso. Y aunque aceptan que corren cierto riesgo, porque Mazatlán aún no está en semáforo naranja, aseguran que se sienten seguros porque la ciudad implementa los protocolos de seguridad como deben de ser.

De Cuauhtémoc, Chihuahua, es originaria Irene, quien comenta que en Mazatlán las medidas son un poco más flexibles, sin llegar a la relajación, ya que en su lugar de origen están más estrictas.

"La ciudad está bien bonita, lo que más me ha gustado es la playa, eso sí, está muy caluroso, estamos acostumbrados a otro clima, las medidas sanitarias, yo veo que sí se cumplen, incluso están un poco más flexibles que allá en Chihuahua".

Jesús, otro visitante, dice que al menos en la zona de playa todos traen cubrebocas y que para ingresar a un establecimiento es necesario portarlo.

"Veo que todos traen el cubrebocas, nosotros venimos en familia, para ingresar a las tiendas sí nos piden cubrebocas, en el Acuario, a cada rato anda pasando personal de vigilancia, igual aquí en la playa, eso es muy bueno, nos hace sentir seguros", dijo.

Para David, que viene por segunda ocasión al puerto, hay vigilancia más de lo normal y ha observado que los establecimientos no laboran a su máxima capacidad, como debe de ser.

"Está muy bonito, yo ya he venido otras veces, ahora todo está funcionando al 30 ó 40 por ciento, piden cubrebocas y hay mucha vigilancia, más de la normal, para ingresar a los establecimientos y para la playa nos pidieron mantener la sana distancia", afirmó.

Del estado vecino de Nayarit, Judith, junto a su familia, evitan estar en contacto con otras personas y cuando se trata de entrar a algún lugar de inmediato se colocan el cubrebocas.

"Está muy bonita la ciudad, tranquila, las autoridades sí están al tanto, pero les decimos que andamos en familia y que traemos nuestros cubrebocas, ya para entrar a algún lugar nos los ponemos, pero entre nosotros mismos evitamos estar cerca de otras personas".

Luis, por su parte, considera que hace falta un poco más de “acción” por parte de las autoridades, por ejemplo, entregar cubrebocas en la vía pública, a quien no traiga, pues a veces por un pequeño descuido u olvido ya no pueden entrar a algún lugar y hacer sus actividades como turistas.

“Falta que le den cubrebocas a la gente cuando no trae, a los camiones no los dejan subir si no lo traen, necesitan repartir entre la gente, para que puedan hacer lo suyo".

De diferentes partes del país son los turistas que visitan Mazatlán. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán





