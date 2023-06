Turistas disfrutan su visita al faro de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Decenas de visitantes aprovecharon este fin de semana caluroso para subir el faro de Mazatlán en grupos de 50 personas, aseguró el director Operativo del Faro de Mazatlán, Francisco Chávez.

"Están subiendo en grupos de 50 personas para que no se sature arriba, queremos que el aforo sea el correcto, y que no se llene de más, hay grupos de personas de diferentes lados que están gozando de su visita, queremos que se queden con un buen recuerdo, y que no ocurran incidentes, es por eso que no suben en grupos de diferentes personas”, dijo el Director Operativo del Faro Mazatlán.

Un grupo de turistas originarios de Salamanca, aseguran que a pesar de que ya visitaron la playa, querían subir el faro, pues este atractivo ubicado en la bahía porteña, es lo que más anhelaban conocer de manera presencial, y no solo vía redes sociales.

"Ya habíamos visto el faro por Facebook, y otras plataformas, pero queríamos verlo en persona, se nos antojaba subirlo y aquí estamos ya gracias a dios, se veía más chico en fotos, pero ahora si se nos va a complicar subir todo esto, pero lo vamos a disfrutar, uno viene a eso, a vivir la experiencia un rato, era un anhelo poderlo subir en familia”, comentó Erubiel Velázquez, turista originario de Salamanca.

Otro grupo de turistas que venían bajando del parque natural, aseguraron que una vez concluida su visita, quieren disfrutar un rato de la playa y de los múltiples atractivos que el puerto de Mazatlán ofrece.

"Ya nos bajamos del faro, ya hicimos ejercicio, y ya lo conocimos, así que ya podemos a la playa un rato y de noche hay que alistarse para ir al malecón, hay mucho por hacer en Mazatlán, y tenemos solo el fin semana para hacer varias cosas, uno se divierte y disfruta con lo que hay en Mazatlán”, comentó Irene Barrera, turista originará de Nuevo Laredo.