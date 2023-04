Turista de Durango denuncia en redes sociales policías "mordelones" de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A través de un vídeo que ya cuenta con más de 675 mil reproducciones en la plataforma de TikTok, Juan Salomón Olivas, turista originario de Durango, denunció a los policías "mordelones" de Mazatlán al narrar lo sucedido durante su estancia en el puerto apenas en Semana de Pascua.

El también empresario automotriz, contó que iba a bordo de su razer por la avenida Camarón- Sábalo, frente al hotel The Inn, dónde se hospedaba, cuando por alcance una motocicleta se impactó en la llanta trasera, el golpe fue leve, el motociclista salió ileso al igual que los vehículos, no sufrieron ningún daño. Atrás de ellos venía una patrulla de la policía municipal.

También te puede interesar: Semana de la Moto dejó 20 personas lesionadas en accidentes viales

El conductor del vehículo de dos ruedas le pidió una disculpa e iba a proceder a retirarse cuando se acercó un elemento de la policía preventiva, quien más allá de auxiliarlos les dijo que se los iba a llevar al corralón.

Olivas le explicó que ninguna de las dos partes estaba reclamando nada, pues no hubo mayor incidente, sin embargo, el policía de la parrilla 263 y de nombre Wenceslao, fue insistente con llevarlos a la pensión vehicular, fue entonces cuando el motociclista le ofreció dinero para que los dejara ir, mirándose un cambio de actitud en el policía, esa acción originó que a Juan Salomón también le pidiera dinero.

Los comentarios se desataron en redes sociales por las malas prácticas de algunos elementos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Uno viene a contribuir como turista, es caro todo aquí en Mazatlán, venimos por gusto, no venimos forzados, venimos a contribuir, pero nada más nos están chingue y chingue con dinero", expresó.

"Aquel ya se mochó y si no te mochas tú te llevo al corralón", le dijo el elemento policiaco.

El razer ya estaba en propiedad del hotel y el policía tenía la intención de sacarlo con grúa. El empresario finalmente le dio 500 pesos y al motociclista le quitó mil. En el vídeo explicó es que su intención es que su caso llegue hasta el alcalde Edgar González Zatarain y se tomen cartas en el asunto.

@juansalomonolivas #viral #policiasabusivos #policiasmochando #transitosmochandoenmazatlan #accidenteenmazatlan ♬ sonido original - Juan Salomon Olivas

El vídeo se viralizó e incluso se compartió en otra red social, en ambas salieron a relucir decenas de comentarios de internautas que expusieron haber vivido situaciones similares al visitar Mazatlán.

Es necesario una denuncia formal

Cuestionado al respecto, el alcalde Edgar González Zatarain señaló que es necesario interponer una denuncia formal para proceder con "mano dura" hacia los elementos, incluso brindarían acompañamiento si así se requiere, pues este no fue el único caso que se presentó durante Semana de Pascua.

"Hay que denunciarlo, en redes no basta, yo qué puedo hacer si una denuncia en redes, tiene que ir la persona, nosotros los contactamos, unos se han atrevido, otros no quieren...", expuso.

Depurar la corporación

El munícipe reconocido que hay muchos policías que piden "mochadas" sea periodo vacacional o no, elementos que ya están viciados y que están en vigilancia para poder prescindir de sus servicios.

"No podemos tener ese tipo de elementos, dañan mucho la imagen de Mazatlán, no solo lo reconozco, yo lo he denunciado, he hecho denuncias en el Órgano Interno desde que era secretario del Ayuntamiento, presentaban fotografías, pruebas; algunos ya sancionados otros son procesos de sanción", añadió.

González Zataráin dijo que hay al menos 12 denuncias por malas prácticas de los elementos policiacos, se busca depurar la corporación, pues por unos cuantos se mancha la imagen de todos.