En Mazatlán, el mercado Pino Suárez cierra con buena afluencia turística en pascua

El interior del mercado Pino Suárez lucia abarrotado de turistas que se acercaban durante el día sábado previo a acudir al malecón para realizar sus últimas actividades antes de regresar a sus respectivas ciudades.

Un grupo de turistas que visitan Mazatlán desde Zacatecas mencionan que acudían al mercado de abastos a comprar algunos artículos que llevaran al su tierra a modo recuerdo.

"Venimos a darnos la vuelta para poder comprar algunas cosas y llevarlas a nuestra ciudad, porque tenemos que llevarles recuerdos a los familiares nuestros que no pudieron venir, si no se los llevamos nos regresan, así que mejor venimos hoy para no andar a prisas mañana, que es cuando realmente nos vamos, y trataremos de estar más relajados hoy, ya fue mucha fiesta," comentó entre risas Siomara Bustamante, turista originaria de Zacatecas.

Además de la visita de quienes se despiden del puerto, los motociclistas que visitan Mazatlán para la semana de la moto también hacían acto de presencia en el área gastronómica, en donde se daban un festín con la gastronomía porteña.

"Desde que llegamos de nuestra ciudad estuvimos comiendo en el malecón, y ahora se nos antojó algo de aquí del mercado, hay comidas muy ricas, y quise venir a comer aquí, un plato de caldo de res está a tope para agarrar energía para el desfile, que más quiero, muy rico todo, la verdad, aquí se siente un sazón casero, y eso no es todo lo que comí, pero si es lo que más me gustó," comentó Cornelio Guzmán, motociclista originario de Guasave.

Un comerciante de la parte de recuerdos aseguró que se ha visto mucha actividad por parte del turismo durante el día sábado, en especial las familias que acuden a comprar sus cosas antes de irse, y de los propios motociclistas que visitan Mazatlán.

"Han venido a procurar muchísimo nuestros productos, lo que son los llaveros y las camisas, nos las piden tallas más grandes para que encajen con su estilo, y algunos para llevarla debajo de sus chalecos en el desfile, los turistas que se van se llevan mucho los llaveros, tazas y las plumas, ha habido mucha actividad el día de hoy," aseguró Berenice Bernal, trabajadora de un puesto de artesanías del interior del mercado de abastos.