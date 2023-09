Transportistas piden sensibilidad a autoridades en tema de tarifas

Culiacán, Sin. -Tras la situación que se vive actualmente en el transporte público, el presidente de la Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa (FAES), Joel Camacho González, llamó al gobernador Rubén Rocha Moya para que los volteen a ver y los ayuden en la revisión del costo de la tarifa.

El presidente de la FAES, mencionó que, aunque es de su conocimiento que la tarifa no se puede aumentar de manera muy sustancial, es necesario para poder subsistir, ya que los costos de insumos no se ajustan a los precios actuales de tarifas en el usuario.

“La verdad es que si la tarifa estuviera amarrada junto con los precios de consumo de nosotros, no tendría ningún problema, pero los precios de nosotros no están amarrados, e incluso a nosotros se nos va encarecido mucho el tema de la mano de obra, no tenemos chóferes, nadie quiere trabajar sino es por comisión”, señaló.

Camacho González comentó que este tema se debería atender en conjunto con autoridades, choferes y líderes del transporte público.

El líder del transporte público en el estado indicó que la renovación de unidades es un tema importante, sin embargo no hay condiciones para poder invertir, ya que muchas de las calles por donde transitan las unidades les falta mucho mantenimiento, y las unidades están muy desgastadas.

Finalmente, Joel Camacho dijo que desde la federación se conoce qué hay muchas maneras de invertir el dinero del gobierno, siendo un tema que les atañe a todos, pues si se quiere tener un servicio público de calidad se tiene que tener una infraestructura urbana de calidad.