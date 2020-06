Piden reforzar medidas en el transporte urbano

Mazatlán, Sin.- Para los usuarios del transporte público urbano, las medidas de prevención para evitar contagios del Covid-19 se han relajado notablemente arriba de las unidades.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, ciudadanos aseguran que la mayoría de los camiones urbanos no cuentan con gel antibacterial, y que muchos de los usuarios suben sin cubrebocas.

Vicente Guadalupe, aseguró que hay camioneros que dejan subir pasaje que no trae cubrebocas.









Muchos ni les dicen nada, y ya nomás les pagan el pasaje y se quedan callados, además, casi ningún camión trae ya gel antibacterial Vicente Guadalupe









Por su parte, Víctor Gómez señala que mucha gente que no acata las medidas del transporte público, es porque no creen en la enfermedad.









A muchos les vale y así se suben al camión, sin cubrebocas, dicen que no es cierto esto del Covid-19, yo tengo tres amistades que actualmente se encuentran en tratamiento en sus hogares desde hace 10 días Vicente Guadalupe









Luis Rangel asegura que es muy bueno que los chóferes les pidan a los usuarios que se pongan el cubrebocas, antes de ingresar a los camiones que ofrecen el servicio de transporte público.





Le dicen a uno: póntelo, porque si no, no te dejo subir, además de que ya arriba hay indicaciones de qué asientos deben tomar para guardar la sana distancia de un pasajero a otro, aquí muchas veces es la ciudadanía la que no cumple Luis Rangel









Beatriz Sánchez reconoció como buena la medida del uso de cubrebocas, el cual debería ser suministrado por el gobierno, ya que mínimamente una persona llega a gastar 5 pesos por uno, para poder subir a los camiones urbanos.









Es un gasto extra lo de los cubrebocas para uno que sí se lo pone, los camioneros traen el suyo, pero no siempre los pasajeros lo hacen, muchos se lo quitan ya que están arriba Beatriz Sánchez









Román Guerrero aseguró que gusten o no, las medidas de prevención para evitar el Covid-19 deben de aplicarse por la ciudadanía.





Así más rápido saldremos de la pandemia, hay que seguir las indicaciones y que los camiones refuercen las medidas y todos los protocolos Román Guerrero









PARA SABER

La semana pasada, un chofer de Águilas del Pacífico falleció a consecuencia del Covid-19.

































