Tragedia en vacaciones: sube el número de personas ahogadas en las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- De acuerdo a la Fundación Mexicana para la Salud, los ahogamientos se han convertido en un problema de salud pública, ya que cada año hay un alto número de muertos por esta causa. Las albercas y playas son uno de los lugares más comunes de estos accidentes y donde se necesitan tácticas de rescate para salvar vidas.

El verano, agrega FUNSALUD, es la temporada del año en donde las actividades acuáticas son las más frecuentadas por familias y grupos de amigos. Se acostumbra a estar un rato en el agua y pasar momentos agradables, sin embargo en cuestión de segundos una persona puede ahogarse.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los ahogamientos han causado 2.5 millones de decesos en la última década, convirtiéndose en la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos.

Se calcula que en el mundo mueren cada año 236 mil personas por ahogamiento; el riesgo es mayor en niños, varones y personas con fácil acceso al agua.

Peligro en el mar

En las playas de Mazatlán este 2023 han perdido la vida siete personas por ahogamiento, en su mayoría turistas. La cifra es alarmante si se compara con la del año anterior, pues en todo 2022 murieron 10 bañistas por esta causa.

Pese a los reiterativos llamados y recomendaciones de la Policía Acuática, la colocación de señalética en playas y la vigilancia y trabajo de los salvavidas, quienes en ocasiones prácticamente han resucitado a bañistas, la cifra de este año va en aumento.

En al menos seis de los siete casos registrados se han logrado detectar cinco factores de riesgo o comportamientos que han dado lugar a los desafortunados desenlaces: el desacato a las indicaciones de los salvavidas, introducirse al mar en estado de ebriedad, adentrarse mucho en el agua sin saber nadar, no portar la ropa adecuada e ingresar fuera del horario permitido.

Las albercas y playas son uno de los lugares más comunes de estos accidentes y donde se necesitan tácticas de rescate para salvar vidas. Foto: Cortesía | SSPM

"El mar, por naturaleza es atractivo, es llamativo, la gran mayoría de las personas vienen a eso, a meterse a la playa, pero si no conocemos la playa, si no sabemos cuáles son las zonas consideradas de mayor riesgo y si estamos en condiciones no apropiadas, seguramente vamos a tener una complicación", mencionó Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de Protección Civil.

Los decesos

El primer deceso por ahogamiento se registró el 8 de abril en un trágico accidente de avioneta, la cual se desplomó en el canal de navegación, en su interior iban cinco tripulantes, entre ellos un menor de dos años de edad que quedó atrapado al interior de la aeronave, fue encontrado minutos después del incidente sin vida.

El 8 de mayo el mar expulsó en la arena el cuerpo de una persona que un día antes había caído de una moto acuática en la playa Gaviotas. El hombre de 42 años era prestador de servicios en el área de playa y era originario de Colombia.

El 4 de junio, luego de permanecer siete horas desaparecido en el mar, el oleaje lanzó el cuerpo sin vida de un joven que había sido jalado por una corriente marina, además de que había ingresado al agua en estado inconveniente y no sabía nadar. Se identificó que la persona proveniente del estado de Puebla radicaba en Mazatlán como empleado en la construcción.

El 5 de junio un turista de Jalisco perdió la vida luego de haberse introducido al mar aún y cuando minutos antes los elementos salvavidas habían dado la indicación contraria debido que la zona estaba abanderada en color rojo y a que había culminado el horario de uso de playa. La persona del sexo masculino tenía 28 años de edad.

El 14 de junio un bañista del Estado de México falleció ahogado en la playa de la avenida Del Mar. El hombre de 40 años habría ingresado al agua pese a no saber nadar, a rescatar una menor de edad, al parecer su hija, en el momento que era arrastrada por las corrientes, aunque la niña logró ponerse a salvo el adulto fue sumergido por el intenso oleaje.

El 1 de julio, pese a la advertencia de no ingresar al mar por las malas condiciones derivadas de los remanentes de la tormenta tropical “Beatriz”, un surfista murió al ahogarse entre el fuerte oleaje de la playa Cerritos. Se dijo que el hombre de 44 años de edad y originario de San Luis Potosí, había intentado cruzar de la Isla Venados hacia la avenida Camarón Sábalo sobre una tabla de surf utilizando remos.

El 2 de julio, un bañista hizo caso omiso a las recomendaciones y solicitud de respeto al horario de playas e ingresó al mar de noche y en pantalón de mezclilla. El hecho se registró en la zona de Valentino, un área rocosa. La víctima de 32 años de edad era visitante del Estado de México.

Qué sí hacer y qué no

Ruiz Gastelum puntualizó que a la hora de introducirse al mar hay ciertos criterios que se deben tomar en consideración.

Lo primero es saber que hay un "horario de playa", de 8 de la mañana a 7 de la tarde, después de esa hora la gente puede permanecer en la arena, más no dentro del agua.

"Indistintamente de que te introduzcas al mar en el horario establecido, siempre hay cosas que tenemos que tener en consideración y una de ellas es usar ropa cómoda, adecuada, recientemente se ha detectado mucho bañista que se introduce en estado inconveniente y portan ropa tipo mezclilla", dijo.

Además, se debe tener mucho cuidado y atención con los niños.

"No introducirnos al agua, sepamos o no sepamos nadar, más allá de lo que es el pecho o donde tú cómodamente estés tocando el suelo o la arena todo el tiempo cuando estés dentro del agua".

Hay diferentes partes de la playa que se encuentran con pozos o zanjas, por ello es importante acercarse a los salvavidas para preguntar cuáles son las condiciones de la playa en ese momento, si es una playa considerada como apta para bañarse.

El desacato a las indicaciones de los salvavidas, y las señalizaciones. Foto: Cortesía | SSPM

Rescates

En lo que va del año se han puesto a salvo a 114 personas. Durante el mes de enero se tuvieron 7 rescates, en febrero fueron 5 y otros cinco en marzo.

En abril la cifra subió a 31, por las vacaciones de Semana Santa, en mayo se tuvieron 10, en junio 43 y hasta el 20 de julio iban 12.

De los rescatados, 12 fueron originarios de Jalisco, 11 de Mazatlán, 9 de Zacatecas, 7 de Durango, 4 de Guanajuato, también 4 de Estados Unidos, 3 de Coahuila, 2 de la Ciudad de México, al igual que de Francia y el Estado de México y uno de Aguascalientes y Chihuahua.

Pero además se tienen 56 rescates en los que no se especificó el lugar de procedencia de la persona que fue puesta a salvo.