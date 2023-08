Trabajar en la construcción se convierte en oficio de alto riesgo en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La incidencia de accidentes en el sector de la construcción ha aumentado significativamente en el último año en Mazatlán. Este 2023, al menos tres obreros han perdido la vida, mientras que otros tres han resultado heridos luego de sufrir algún accidente.

Dentro de los riesgos de los trabajadores de la construcción están las caídas de altura, manejo de cargas, posturas forzadas y la exposición a las radiaciones solares.

También puedes leer: Obreros y jornaleros, los más afectados por las altas temperaturas en Escuinapa

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 2020 la industria de la construcción se convirtió en actividad con mayor número de accidentes, incapacidades, hospitalizaciones y muertes de trabajadores; en ese año ocurrieron 305 mil accidentes laborales en el país, de los cuales 24 mil ocurrieron en este sector y se emitieron mil 400 dictámenes de incapacidad permanente.

Considerando el número de defunciones que hay por cada profesión, el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señalan que entre las 10 ocupaciones más peligrosas en primer lugar está la construcción de edificaciones y de obras de ingeniería civil, con mil 846 fallecimientos durante los últimos 10 años, del 2012 a 2021

En este contexto la vigilancia de las normas de prevención de riesgos laborales es fundamental en cualquier obra de construcción, por más sencilla que sea o por muy experimentado que esté el obrero.

La vigilancia de las normas de prevención de riesgos laborales es fundamental en cualquier obra de construcción. Fotos: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Los últimos acontecimientos han obligado a que las autoridades municipales y colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles del puerto trabajen de manera conjunta para reducir la incidencia.

Riesgo en las alturas

El 24 de marzo de 2023 un albañil sufrió fracturas en varias partes del cuerpo al caer en un montón de escombros desde un séptimo piso de un edificio en construcción.

El 15 de mayo, un obrero de Veracruz cayó desde el segundo piso de una torre en construcción golpeándose la cabeza con un bloque de cemento; desafortunadamente perdió la vida.

El 16 de mayo, otro trabajador de la construcción cayó del octavo al cuarto piso en una edificación donde llevaba a cabo labores de fierro; resultó con fracturas de brazo y pierna izquierda. Desafortunadamente, luego de permanecer 17 días en terapia intensiva, el 2 de junio perdió la vida en el Hospital General de Mazatlán.

El 17 de julio, un albañil murió luego de caer por un elevador en construcción en un residencial. El primer reporte indica que el trabajador resbaló y cayó desde un tercer piso por el cubo del elevador, el cual se encontraba hueco.

Las construcciones no deben parar, pero que se tiene que hacer de una manera ordenada. Fotos: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El 19 de julio, una mujer resultó herida al encajarse accidentalmente una varilla en el hombro, resultando con lesiones en el lado derecho del pecho y tórax.

El 20 de julio, otra mujer resultó lesionada en la edificación de un fraccionamiento al resbalarse de una escalera; terminó con probables fractura de tibia y peroné de la pierna derecha.

Superados por el boom inmobiliario

Los cuatro Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles que hay en el municipio reconocen que el boom inmobiliario los ha superado, sin embargo, consideraron que las construcciones, como sinónimo de desarrollo, no deben parar, pero que se tiene que hacer de una manera ordenada, subsanando los efectos secundarios como la ineficiencia de los servicios públicos, la movilidad y ahora en materia de seguridad, previniendo accidentes y riesgos en las obras.

Anselmo Guzmán Lizárraga, presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa, apuntó que actualmente hay cientos de obras en proceso, por tanto al haber más construcciones hay más probabilidades de accidentes.

"Cuando se está trabajando en obra se toman en cuenta todas las cuestiones de seguridad, pero en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde es imposible que el trabajador traiga el arnés todo el tiempo, en algunas ocasiones suceden accidentes y casualmente no lo tienen", apuntó.

La responsabilidad de la seguridad es compartida. Fotos: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Por su parte, Gerónimo Alberto Salas, presidente del Colegio de Arquitectos de Mazatlán, resaltó que la responsabilidad de la seguridad es compartida, ya que al obrero se le entrega su equipo de seguridad, pero muchas veces no lo utiliza o se lo quita a media jornada.

"Como Director Responsable de Obra (DRO), por más que vayamos a la obra siempre falta un trabajador que no cumpla con sus funciones y no estamos todo el día, aunque hay un segurista en obra, se sale de las manos, ya que Mazatlán tiene obras muy grandes. Estamos hablando de obras con 200 trabajadores y sí hay seguristas, pero no andan pegados al obrero”, explicó.

Responsabilidad compartida

Muchos de los accidentes que se han dado en los diferentes desarrollos de la ciudad vienen a consecuencia de un acto inseguro, señaló Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de Protección Civil municipal.

"Los principales responsables de minimizar al máximo los riesgos potenciales que se pueden estar desarrollando durante todo el proceso constructivo, antes que nada es el residente de obra, posteriormente viene lo que es el segurista y también está la responsabilidad compartida por parte del Director Responsable de Obra", señaló.

Junto con los inspectores de la dirección de Desarrollo Sustentable, agregó, se realizan supervisiones constantes y aleatorias en diferentes obras, cada una de ellas con diferentes avances, con diferente cuidado, manejo y atenciones.

Se realizan supervisiones constantes y aleatorias en diferentes obras. Fotos: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Es un poco complicado para la dirección Desarrollo Urbano Sustentable como para Protección Civil estar presente en cada una de las obras, por eso mencionamos la responsabilidad directa y compartida que debemos tener entre gobierno y el desarrollador o el constructor", agregó.

Al hacer un análisis de los acontecimientos que han sucedido recientemente en el municipio, dedujo que la gran mayoría de ellos han ocurrido por actos inseguros, por ello la importancia de que el obrero acate las recomendaciones que le dé el segurista o residente de obra.

"En ocasiones, la gran mayoría de los trabajadores de obra trabajan a destajo, no quiero decir que todos son así, se complica en el sentido de que omiten utilizar equipo de protección personal, lo utilizan a ratos o lo dejan de lado y cuando hacen ese tipo de comportamiento es cuando pasan los accidentes, si le sumamos que no tienen una buena limpieza de obra, de materiales que dejan de utilizar, se complica más", señaló.

Añadió que es imposible que el segurista, residente o Director Responsable de Obra esté presente todo el tiempo, así cada trabajador tiene la responsabilidad de usar el equipo de protección personal, informar si no está en buenas condiciones, si no es el adecuado o no sabe cómo utilizarlo.

Sanciones para los responsables

Paul Galindo Maldonado, director de Desarrollo Urbano Sustentable, indicó que se han mandado llamar a la Comisión de Admisión y Control de Directores Responsables de Obra a cuatro Directores Responsables de Obra, mismos a los que se les aplicó una multa económica (de 40 a 500 UMAS) y dos de ellos están en proceso administrativo al interior de la dirección para ver si se les suspende de manera temporal, por irregularidades en el desempeño de su labor.

Local Construcciones obstruyen la vía pública

Un Director Responsable de Obra es un auxiliar de la administración municipal con autorización y registro de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, que se hace responsable de la observancia de la normatividad vigente en materia de construcción.

Supervisar las obras a su cargo y ordenar las medidas de seguridad del personal, de terceras personas, en sus colindancias y la vía pública, es solo una de las varias obligaciones.

También lo son comprobar que en las obras a su cargo se observe el cumplimiento del reglamento municipal y demás disposiciones aplicables y que se ejecuten de acuerdo con el proyecto y las especificaciones aprobadas en las licencias.

Además de responder ante la dirección de las violaciones a los diferentes ordenamientos vigentes, llevar una bitácora y avisar a la dirección en caso de que en una obra no sean atendidas las instrucciones del Director Responsable de Obra relativas al cumplimiento de la ley, entre otras.

"Están facultados para cobrar por la dirección, es un trabajo para ellos y su responsabilidad mínima es hacer visitas de supervisión y hacer, a través de la bitácora, todas las recomendaciones necesarias a la dirección y clientes constructores", reiteró el funcionario municipal.

"Cuando un DRO identifica una irregularidad en una obra y le notificó al propietario o al constructor y hubo caso omiso, nos tiene que notificar a la dirección para que nosotros, a través de una suspensión temporal, poder tener una acción sobre esas obras, si no lo hacen tampoco nos enteramos, no nos damos cuenta la cantidad de peligros que puede haber en una obra y pasan los accidentes", añadió.

En cuanto a los inspectores de la dependencia, que tienen por objeto verificar que las obras de construcción en proceso o terminadas cumplan con lo autorizado en la licencia de construcción, Galindo Maldonado mencionó que apenas se cuenta con 12 elementos en este departamento y aunque se autorizó ya la contratación de otros cinco más no son suficientes pues la mancha urbana no deja de expandirse.

"El alcalde nos acaba de autorizar que podemos incrementar la plantilla, la ciudad no deja de crecer, hay mucha construcción, hablamos cuando menos de cinco más", mencionó.

Equipo y medidas de seguridad personal

Los trabajadores deben usar calzado de seguridad, preferentemente usar ropa de mezclilla, faja, casco, lentes o googles y guantes.

Entre los equipos especiales para trabajos de altura están el arnés de cuerpo completo con un eslingas de seguridad retráctil o fija y cable de acero perimetral a una altura prudente para que la persona pueda llegar y se pueda anclar.

Es obligatorio contar en la obra con un botiquín de primeros auxilios, camilla y señalética, asimismo tener charlas de concientización con los trabajadores.

También se debe contar con seguro médico para que en caso de algún percance los trabajadores tengan la certeza de que van a tener una seguridad social que va responder.

El propietario, el constructor, residente de obra, segurista y el Director Responsable de Obra son los responsables de garantizar la seguridad. Los primeros dotando a sus trabajadores de todos los medios necesarios para desarrollar su jornada laboral con garantías de total seguridad en la ejecución de sus tareas, mientras que Protección Civil municipal y estatal, así como la dirección de Desarrollo Urbano Sustentable están facultadas para hacer visitas de inspección.

Para saber

Actualmente Mazatlán cuenta con 135 desarrollos en construcción, de los cuales 89 son de departamentos turísticos verticales, 19 de vivienda horizontal y 27 de lotes urbanizados.