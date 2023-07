Se han suspendido 130 construcciones por diferentes irregularidades, algunas en materia de seguridad

Mazatlán, Sin. -El alcalde Edgar González Zataráin aseguró que se han suspendido 130 obras en construcción en Mazatlán al encontrarse algunas irregularidades, entre éstas por protocolos de seguridad.

El día 19 de julio una mujer resultó gravemente lesionada al encajarse accidentalmente una varilla en uno de sus brazos en una edificacion y con este suman ya cinco casos en el año que tienen que ver con accidentes por falta de seguridad en las obras.

El munícipe dijo que la principal irregularidad encontrada es que no cuentan con los dictámenes de Protección Civil, otra es que se tienen ajustar los protocolos de seguridad y la tercera por vencimiento y renovación de permiso.

"De pronto es imposible con tanta construcción que un accidente no ocurra. Hay gente que sí lo hace (trabajar pese a una suspensión) lo que hacemos nosotros primero el tema de la multa y luego seguimos con la clausura definitiva, hay dos con clausura definitiva en este momento, si se hace, si nos dan los reportes, pero no podemos llegar a la primera con la policía, hacemos todo el procedimiento", aseguró.

Todos los trabajadores en la industria d ella construcción deben portar equipo de protección personal. Foto: Fausto McClonegly | El Sol de Mazatlán





González Zataráin agregó que tanto los desarrolladores como los constructores estaban muy mal acostumbrados y hacían lo que querían, aunado a la falta de inspectores y a los vicios que hay entre éstos y los particulares.

"Sigue habiendo detalles que a lo mejor no vemos, hay que reconocer esa parte porque no hay suficiente personal que esté a cargo y a veces tienen maleados algunas gentes abajo como inspectores, hay que decirlo, no puedo decir que todo está perfecto".

Precisó que constantemente se reune con los representantes del gremio, exigiéndoles que se le entregue a los trabajadores un equipos de seguridad personal y que lo utilicen

"Ellos dicen 'si se los damos, el problema es que no se lo ponen o se lo quitan', que se han encontrado esos casos, muchos, les decimos: hay que estar encima de ellos porque finalmente el problema nos queda a nosotros ellos como quiera dicen que pague el seguro", agregó.

Asimismo, mencionó que los Directores Responsables de Obra no han estado cumpliendo con su función, ni dan cuenta de lo que sucede en las construcciones, incluso se han encontrado casos donde ni siquiera han ido a supervisar la obra.

"El Director Responsable de Obra lo dice su nombre, es el responsable de la obra, y se dejó de ver así, hoy hay DROs sancionados, tiene suspendidas su licencia se llevó el comité y se suspendió, van dos o tres pero ya hay algunos", dijo.

Accidentes en obras

El 24 de marzo desde un séptimo piso de un edificio en construcción un albañil cayó sufrió fracturas en varias partes del cuerpo al caer en un montón de escombros.

El 15 de mayo un albañil de Veracruz cayó desde el segundo piso de una torre en construcción golpeándose la cabeza con un bloque de cemento , desafortunadamente perdió la vida.

El 16 de mayo un obrero cayó de un octavo piso al cuarto nivel en una edificación donde llevaba a cabo labores de fierro; resultó con fracturas de brazo y pierna izquierda.

El 17 de julio un albañil murió al caer por el elevador en construcción en un residencial. El primer reporte indica que el trabajador resbaló y cayó desde un tercer piso por el cubo del elevador el cual se encontraba hueco.

El 19 de julio una mujer resultó gravemente lesionada al encajarse accidentalmente una varilla en el hombro y resultando con lesiones en el lado derecho del pecho tórax.