Trabajadores sindicalizados de Parques y Jardines laboran bajo protesta

Mazatlán. Sin-. Bajo protesta, laboran trabajadores sindicalizados del área de Parques y Jardines tras manifestarse en contra del jefe de dicho departamento, buscando removerlo del cargo por señalamientos de acoso laboral y violencia contra más mujeres, entre otros.

La dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán (Stasam), Laura Elena Tirado Aguilar, señaló que el jefe de departamento acusado, de apellido Zambrano Bañuelos, no se ha presentado a labores desde el lunes 29 de agosto, al menos al área de Parques y Jardines, dónde había habido conflicto con los trabajadores.

Dijo desconocer si eso debe a que ya fue removido del área y cargo o si ya fue despedido. Agregó que eso será facultad de la administración, pues además sigue en investigación en el Órgano Interno de Control, pero hasta el momento no se les ha notificado nada.

"Hasta que ya me digan a mí definitivamente ya no pertenece el área, ya no se va a parar, ya nosotros dejaremos de trabajar bajo protesta", dijo.

"Pedíamos que no estuviera dentro de Parques y Jardines por la situación que se vivía, ahorita ya se cumplió esa parte, pero hasta que se llegue un dictamen por investigación, removerlo, despedirlo, no sé qué vaya a determinar la administración", agregó.

Es buen trabajador

Por su parte el director de Servicios Públicos, David Ibarra Olmeda, dijo que es un tema que ya no le compete a su dependencia al estar ya en el OIC, lo que sí indicó es que a su consideración era buen trabajador y que incluso él nunca había sido notificado sobre malas conductas, de lo contrario, aseguró, lo habría castigado.

"Es un tema que no me compete porque está en el Órgano Interno y ya no puedo meterme ahí. Yo he estado con él en campo y es muy trabajador, se ponen las pilas y trabaja un muy bien", aseguró.

PARA SABER

El pasado 23 de agosto trabajadores del área de Parques y Jardines sindicalizados se manifestaron en el Ayuntamiento de Mazatlán contra el jefe de dicho departamento; lo señalaron de ejercer acoso laboral, violencia contra las mujeres y por no surtir de herramientas necesarias a los trabajadores para desempeñar sus funciones