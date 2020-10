Trabajadores piden apoyo para limpiar el Panteón número tres

Mazatlán, Sin. - Al anunciarse que si habrá ingreso a los panteones este 1 y 2 de noviembre, personal de limpieza del Panteón Municipal Número 3, dicen sentirse preocupados y a la vez con mucha carga de trabajo por las condiciones de suciedad en las que se encuentra el camposanto.

Señalan que si no envían a más personal de apoyo no podrán librarla y dejar limpio el recinto para el Dia de Muertos, pues son solo cuatro las personas a cargo de la limpieza y no da abasto para el gran tamaño del panteón.

La maleza creció tanto en algunas partes incluso a una altura superior a las tumbas. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"Pues mira nada más cómo está aquí que es la entrada; más para atrás te tapa, está altísima la maleza y así me metí a limpiar", comentó una de las trabajadoras.

Agregó que constantemente se le dice al encargado que manden una brigada que les ayude a limpiar y evitar que la hierba crezca desmedidamente, pero nunca les hacen caso.

"Ahorita andan como cuatro limpiando, ¿tú crees que van a terminar? es un cochinero el que hay, no da abasto, está largo el panteón", agregó.

Los afanadores piden les envíen más apoyo para dejar limpio el panteón a tiempo. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Otro de los afanadores, dice que, en vez de darle mantenimiento constante al panteón, lo andan haciendo hasta última hora, cuando el tiempo ya está encima.

"No la van a librar porque hay un montón de monte y luego este panteón está bien grande, para aquel lado el zacatal llega arriba de las rodillas, necesitan meter más gente o habrá un cochinero para el día de muertos" dijo.

A simple vista se puede observar el crecimiento de hierba desmedido entre las lapidas y los tambos de basura al tope, pues algunos familiares ya han acudido a realizar la limpieza de tumbas con anticipación.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Las herramientas de limpieza de los afanadores son escoba, machete y araña; solicitan más personal de apoyo y maquinaria necesaria para agilizar los trabajos.









