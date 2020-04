Toman acciones preventivas en Recaudación de Rentas

Mazatlán, Sin. Los contribuyentes que no cuenten con tapabocas y no se limpien las manos con gel antibacterial, no son atendidos por el personal de Recaudación de Rentas de Mazatlán.

Christopher Gutiérrez Núñez, titular de la dependencia estatal, comentó que la medida forma parte del incremento de las acciones en los filtros, para que la atención del contribuyente sea segura.

Estamos atendiendo única y exclusivamente a las personas que pasan directamente a la caja, luego que hayan pasado las peticiones que se les piden desde el exterior de la Unidad Administrativa. Christopher Gutiérrez Núñez





Precisamente, indicó, la gente que ingresa trae su cubrebocas y una vez en el interior del recinto recaudatorio, el personal de seguridad se encarga de suministrarle gel antibacterial.

Pese a la contingencia que se vive no sólo en el puerto, sino en todo el país, señaló, las oficinas a su cargo atienden un promedio de 100 a 200 contribuyentes en el transcurso del día.





Dijo que la recaudación que actualmente registran es de entre 2 a 3 millones de pesos diarios, cantidad que es menor a la aportada en las últimas dos semanas de marzo, donde acudía de 500 a 700 personas a realizar algún tipo de trámite.

Invitó a la ciudadanía a que hagan sus pagos vía electrónica, para evitar salir de casa, así como no formar parte de aglomeraciones, que repercuten en la salud de la población.

HORARIO

Actualmente, las oficinas de Recaudación de Rentas de Mazatlán laboran de las 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con un 40% del personal con el que cuentan.

Foto: José Luis Rodríguez | El Sol de Mazatlán













