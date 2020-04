Descuentos en permisos a comerciantes podrían prorrogarse a mayo

Mazatlán, Sin. El plazo para el pago de la revalidación de licencias de alcoholes sin multas ni recargos, podría prorrogarse hasta el mes de mayo, por la contingencia de Covid-19; aseguró el oficial mayor, Javier Lira González, quien aseguró que hasta el fin de semana pasado no se había presentado ninguna solicitud.

Esto después de que el gobierno municipal anunciara una prórroga en el pago de impuestos a comerciantes y empresarios integrantes de la Canaco-Servytur y de la Canirac, y que el Cabildo aprobara el descuento del 100% en multas y recargos en todos los impuestos y derechos municipales a los contribuyentes en situación de morosidad, hasta el 30 de abril.

El descuento hasta el mes de mayo incluye anuncios y publicidad comercial, expedición de licencia de construcción, recolección de basura, autorización de ampliación de horarios, uso de local de mercados, uso de piso y revalidación de licencias.

Lira González comentó que lo más seguro es que por la situación económica que se vive en el puerto, los descuentos por revalidación de licencia y otros cobros se mantengan hasta el mes de mayo, pero eso lo tendrá que autorizar en su momento el Cabildo en pleno.

Dijo que en Mazatlán existen alrededor de mil 300 permisos de licencia de alcoholes, aunque no todos cumplen con revalidar, ya que en el año 2019, aproximadamente 51 no revalidaron.





Si no se acerca gente en este mes, probablemente se solicitará al Cabildo una prórroga para el mes de mayo, ya que por la contingencia, la gente no se va a acercar, no sabemos, vamos a esperar, probablemente se amplíe para el mes de mayo. Lira González





Refirió que quienes se acerquen a revalidar su licencia en estos días y hasta el 30 de abril, tendrán que hacerlo como todos los años, con la documentación completa y que sean viables.

CIFRA

1,300 permisos de licencia de alcoholes es el registro que se tiene en Mazatlán.

















