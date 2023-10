Terreno para el nuevo relleno sanitario de Mazatlán costará 8 mdp

Mazatlán, Sin. -La compra del terreno para la construcción del relleno sanitario tendrá un costo aproximado de ocho millones de pesos, informó el alcalde Edgar González Zataráin.

El munícipe mencionó que hay dos propuestas de predios, de las cuales técnicamente ya se eligió una; sin embargo, su ubicación no será pública hasta que se concrete la compra de dicho predio y esta sea aprobada por Cabildo y darle presupuesto, pues ese gasto no estaba contemplado en este ejercicio fiscal.

También puedes leer: Urge plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos en Mazatlán

"Hay dos propuestas, ya se decidió técnicamente por una; sin embargo, no se ha hecho la compra porque tiene que pasar por Cabildo, hay que sesionar, los próximos días se va a convocar una sesión extraordinaria con ese tema" mencionó.

Cumple con la norma

González Zataráin apuntó que el predio está bien ubicado y cumple con las especificaciones requeridas que estipula Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.

"Donde está ubicada todavía no, hasta que no se concrete bien, porque lo que no queremos es hacerlo público si no está bien consolidado el tema de la compra"

Asimismo, aseguró que el funcionamiento del relleno sanitario no será concesionado a ningún particular, sino que el municipio se hará cargo de él