"Tengo ovarios para enfrentar este problema": Xóchitl Gálvez ante inseguridad

Mazatlán, Sin. -El país está más que listo para tener una mujer en la presidencia, señaló Xóchitl Gálvez Ruíz, aspirante a la coordinación del Frente Amplio Por México (PRI, PAN, PRD) y de llegar a ser ella su prioridad será la seguridad, principalmente los feminicidios y trata de personas.

En el marco de su vista al estado de Sinaloa, la también a la candidatura de la República, lamentó los hechos violentos que se suscitaron el día domingo en Mazatlán e insistió que la política de "abrazos, no balazos" no está dando resultados.

También puedes leer. Fin al “abrazos no balazos” y combate frontal a la violencia: Xóchitl Gálvez

"Y yo insisto al presidente (Andrés Manuel López Obrador) en lugar de estar hablando de mí, de estar perdiendo el tiempo en las mañaneras, que se venga Culiacán, que se siente con el gobernador, con los alcaldes, con la Guardia Nacional, con el Ejército, con La Marina, con los ciudadanos, con los académicos y vean qué van a hacer para pacificar este estado", dijo.

Los feminicidios y desaparición de personas van en aumento, agregó, a la par que el crimen organizado se empieza a meter en el maíz, en el camarón y en la distribución de agua.

La todavía se adora Sostendrá una serie de reuniones y encuentros este día en Mazatlán | El Sol de Sinaloa

"Al menos eso es lo que me han dicho personas con las que yo me he sentado en corto, están realmente preocupados cómo va ganando terreno, lo único que le quiero decir a los sinaloenses es que tengo los ovarios para enfrentar este problema y no echarle la culpa a Calderón o Andrés, para eso se requiere estrategia, inteligencia, capacidad, técnica y pronto me va a escuchar cómo le vamos a entrar cuando yo pueda decirlo, lo único es que no les voy a dar pretextos, no la voy a echar culpa al pasado como lo ha hecho este gobierno", agregó.

Financiamiento

Respecto a sus funciones como senadora, apuntó que el propio Instituto Nacional Electoral estableció que los legisladores no necesitan pedir licencia para separaste del cargo en esta etapa del proceso, por lo que sigue cumpliendo con su trabajo e incluso llenado varios temas al senado que recoge de sus recorridos en el país como puntos de acuerdo.

Asimismo, Gálvez Ruíz mencionó que los gatos de esta gira son financiados por ella misma, es empresaria y puede hacerlo y algunos eventos por organizaciones de la sociedad civil donde ella es invitada, como el que se llevó a cabo este día en Mazatlán, descartando que sean costeados con dinero público.

"Los boletos de avión son pagados con mis recursos y lo voy a demostrar ante la estancia que lo tenga que demostrar, generalmente pago mi hotel y mis comidas, este evento de aquí lo han cubierto las organizaciones de la sociedad civil y ellos me entregan una carta donde me invitan y donde dejan claro cómo y quién financió el evento, aquí no hay nada oculto y eso estará en mi reporte de gasto", mencionó.

Pasará saber

El Frente Amplio por México integra los esfuerzos de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en un proceso interno de selección de responsable nacional y que incluye la eventual selección de su candidato a la presidencia de la República en el marco de las elecciones de 2024.