Vendrán nuevos cultivos al sur de Sinaloa con el agua de la presa Santa María: Bonifacio Bustamante

Escuinapa, Sin.- La puesta en funciones de la presa Santa María, la cual garantizará el agua para el riego, permitirá que la agricultura se diversifique en el sur de Sinaloa, así lo externó Bonifacio Bustamante Hernández.

El empresario y productor del mango, comentó que actualmente la agricultura en Escuinapa y Rosario se enfoca solamente en el mango y las hortalizas (chiles, tomates) en mayor proporción, ya que las condiciones del clima y la carencia de agua para el riego es lo que da más viabilidad a los productores.

Destacó que al iniciar a dispersarse el agua de la presa Santa María, la cual contempla abarcar más de 22 mil hectáreas de riego, permitirá que la agricultura se diversifique y con ello se tengan alternativas diferentes para los productores.

"Esos cultivos que no existen ahorita van a existir, ahorita tenemos que trabajar en la diversificación de cultivos y en cultivos nuevos que vengan a darle otro enfoque económico a la zona sur de Sinaloa".

Agregó que con ello, el sur de Sinaloa se pondrá prácticamente a la par con la zona centro y norte de Sinaloa, en donde el contar, el agua suficiente, ha permitido a los agricultores tener un mayor crecimiento que los de la zona sur.

"Definitivamente, si nos ponemos a la par con ellos, nos llevan ventaja por el tiempo que tienen, pero ellos también están reconvirtiendo cultivos a otro tipo de cosas, como por ejemplo, hectáreas de cultivo de maíz las están convirtiendo en mango, nosotros también tenemos que tener cultivos alternativos y cultivos paralelos para poder fortalecer la economía y no depender del monocultivo".

Puntualizó también, que al momento de pretender traer nuevos cultivos, se tienen que analizar la situación del mercado, principalmente, para sacar productos que se vendan y no quedarse con ellos.

"Habría que ver que es lo que se vende, porque siempre hemos cometido el error de ver que es lo que se produce y no, tenemos que ver que es lo que se vende, porque si producimos algo que no se venda, pues no va a servir de nada ... Tenemos que ver las ventanas comerciales y eso significa que tenemos que ver con quien competimos, a qué costo, la cercanía, la lejanía y con ello focalizarnos en aterrizar un proyecto para darlo al productor".

Por último, reiteró que el agua será el plus necesario para que se tenga una mejor agricultura en el sur de Sinaloa.

"Hay cultivos que tenemos que tener las formas, no se podía hacer antes porque no teníamos agua para poder manipular los cultivos, los otros cultivos son de riego, ahora que ya vamos a tener agua vamos a estar en condiciones de hacer otros cultivos para darles ese manejo que no le podíamos dar antes".