Temporada productiva de mango "arranca" con buenos precios

Escuinapa, Sin.- El inicio de la temporada de producción de mango en la zona sur de Sinaloa fue favorable en los precios del producto, así lo externó Rogelio Padilla Salcido, presidente de la CNC en Escuinapa.

El líder del sector agrícola, expuso que este año se inició con precios que nunca se habían visto.

"En los precios este año, la novedad es que tenemos buenos precios, hablando de la variedad ataulfo estuvo en los ocho y nueve pesos, son precios que nunca se habían visto, este es el año que mejor precio se ha tenido".

Agregó que otra variedad que ya se está cortando, es el Haden el cual se está pagando entre los cinco y siete pesos, el cual se considera bueno para el productor.

"El año pasado no pasaba de los dos pesos y dos pesos con cincuenta centavos, máximo tres pesos, ahorita el precio mínimo ha sido de cinco pesos, esto dependiendo de la calidad que tenga el mango".

Rogelio Padilla pide a los productores no abaratar su producto. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Señaló que es necesario que también los productores se mantengan firmes en vender a buen precio, para así puedan obtener buenos dividendos.

"Es importante que la gente no se deje, este es año del productor de mango, es año de buscar vender a la gente que nos pague porque hay gente que no pagan, te prometen precios buenos pero terminan por no pagar".

Para concluir, reiteró que tienen la esperanza de que los precios se mantengan estables toda la temporada y así los productores puedan recuperar los gastos que realizan y a su vez saldar deudas que se tienen de años anteriores.