Temen que Asuntos Internos proteja a policías investigados

Mazatlán. Sin-. La Secretaría del Ayuntamiento va a proponer reubicar la oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, que se encuentra dentro del Centro de Seguridad Ciudadana, para evitar cualquier sospecha de su actuación.

El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, confirmó que las presuntas agresiones de unos policías a un empleado la madrugada del domingo y a unos jovencitos a mediados de semana, ya las tiene el Órgano Interno de Control, quien ha mostrado más seriedad en su funcionamiento y estructuración de sanciones y observancia de la ley.

Reconoció que la ciudadanía ya no confía en Asuntos Internos.

“Ya no confían en Asuntos Internos, porque se dice que Asuntos Internos les ha estado sirviendo a la propia policía, en lugar de estar sancionándoles, eso es lo que se dice, es lo que yo escucho. La realidad es que yo no he visto resultados, los resultados hablan por sí solos, yo tengo resultados y tengo observancia de los policías si ya se hubieran corregido o dejaran de hacer lo que están haciendo, es porque los sancionaron y porque tendrían un poco de respeto y temor y porque hay sanciones serias”, explicó el funcionario municipal.

Foto: Francisco Ramírez | El Sol de Mazatlán

Sin embargo, reconoció que al no haber sanciones, siguen creciendo las denuncias contra los policías, las que consideró que son muchísimas, sobre todo cuando hacían retenes, que solo era para estar extorsionando y molestando al ciudadano.

“Lo digo con claridad, porque esas son las denuncias que nos han llegado. Hemos avanzado ahí también, bastante hemos avanzado, queda, sigue quedando, pero tenemos que ajustarlo y los tenemos que meter en cintura en ese sentido porque si no les aplicamos ninguna sanción, si los dejamos ser, olvídate, tierra de nadie”, advirtió.

González Zatarain adelantó que seguirán dándoles cursos de derechos humanos, pero aclaró que estos deben ir acompañados de los correctivos o sanciones.

Indicó que en Asuntos Internos podría haber complacencias, porque no ha habido resultados, por lo que adelantó que le propondrán al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres si modifican esta dependencia, porque está dentro de Seguridad Pública y al tener trato constante con los elementos policiacos se hacen amistades, que es lo que a veces no permite que se avance en los casos.