Suspende Bomberos Veteranos traslados de pacientes Covid

Mazatlán, Sin.- Con el rebrote de contagios de coronavirus que se vive en el puerto, ha aumentado la solicitud de traslados de pacientes infectados hacia los hospitales para internarse.

Sin embargo, la demanda ha sido tanta que las instituciones de salud pública se han visto rebasadas y saturadas, lo que ha generado que muchos otros pacientes se queden en las ambulancias por horas, en espera de atención, o que sean regresados sus domicilios por la falta de camas en las clínicas.

El comandante del cuerpo de Bomberos Veteranos de Mazatlán, Luis Fernando Leyva Solís, comentó que incluso se vieron en la necesidad de suspender los traslados por unos días, debido a que en los hospitales ya no los recibían.

"Los suspendimos en lo que nos poníamos de cuerdo cómo se iban a realizar los traslados, porque se nos dio el caso de que los terminábamos regresando a su domicilio porque no lo recibían en los hospitales, debido a que no había espacios; los hospitales nos decían que estaban llenos y no tenía caso hacer traslados si no había donde nos lo recibieran", comentó.

Los pacientes duraban hasta dos horas arriba de las ambulancias, algunos lamentablemente fallecieron ahí, otros optaron por ir a una clínica privada, pero al ser muy costosa, decidían finalmente que los regresaran a sus casas.

"Lo que estamos haciendo ahora es que antes de trasladarlo, ocupamos que las familias vayan primeramente al hospital a gestionar un espacio y lleven todo la información que puedan del paciente, datos clínicos, como la presión arterial, la saturación, cuánto oxígeno le están suministrando y el motivo principal por el cual lo van a trasladar", agregó.

Antes de este rebrote realizaban 10 traslados a la semana, ahora con el repunte de contagios se realizan de cinco a 10 traslados al día, muchos de ellos llegan por Call Center de gobierno del estado.

"Ahorita estamos apoyando solamente a los que van a hacerse un estudio o a una consulta para ver la evolución de la enfermedad, pero pacientes graves a internarse, le pedimos a la familia que solicite el espacio en la clínica que tenga aseguranza", añadió.

Leyva Solís mencionó que muchos de los pacientes que han salido contagiados son jóvenes de 20 a 35 años de edad.

Por eso hizo el llamado a la ciudadanía a cuidarse y no bajar la guardia, pues además de afectar la salud, el Covid afecta a la economía de las familias, y algunos insumos como el oxígeno empiezan a escasear, ya que no sólo son los pacientes en los hospitales los que ocupan este vital gas, también hay muchos pacientes internados, prácticamente, en sus domicilios.





















