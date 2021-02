Sufren efectos secundarios por vacuna Covid-19 en Sinaloa

Culiacán, Sin.- A pesar de los treinta minutos de observación a los que se ven instruidas las personas tras recibir la vacuna contra el Covid-19, personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) manifestó haber tenido diversos efectos secundarios horas después de la aplicación.

Todo comenzó con aturdimiento que, a pesar de complicar un poco las acciones, les permitía continuar desempeñando sus actividades laborales al menos hasta que el horario de trabajo terminara y pudieran seguir con las indicaciones dadas, debían darse un baño lo más pronto posible, como se recomienda con otras vacunas.

Local En Sinaloa se han recuperado 27 mil 302 pacientes de Covid-19

Me comenzó a doler el brazo, ya por la noche empecé a tener debilidad en el cuerpo y dolor de manera general, como cuando te da gripe y sientes el cuerpo cortado, también tuve dolor de cabezaLuisa, miembro del personal de salud

Comentó que, al transcurrir la noche y luego de tomar una pastilla ibuprofeno en busca de disminuir los malestares, se dirigió a la cama para intentar dormir aunque en ese momento la temperatura comenzó a incrementar, a la vez de palpitaciones fuertes, escalofríos y mucho sudor.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

"Sentía que me estaba cociendo a pesar de tener el ventilador directo hacia mí. Los oídos se me taparon, me sentía mareada y la cabeza como con peso" explicó Luisa.

Al despertar, se encontró bañada de sudor y con mucho dolor de garganta, sin embargo, luego de asistir a urgencias antes de entrar al trabajo le dijeron que todo se encontraba bien con ella.

Entre los comentarios de otros miembros del personal de salud que recibieron la vacuna el mismo día, resaltó la comparación con los síntomas del Covid-19 ya que, aseguraron eran los mismos que en el momento del contagio.

Asimismo, afirmaron haber tenido los mismos efectos secundarios que la entrevistada, dolor de cabeza, cuerpo cortado, temperatura, aturdimiento, mucho calor o frío, así como dolor y pesadez en el brazo donde fue aplicada la vacuna.

Foto: Jazmín Ballesteros │ El Sol de Sinaloa

Puedes leer: Vacuna Covid-19 no asegura inmunidad; prevención debe mantenerse

Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aseguró que estos efectos son signos normales de que su organismo está generando protección, aunque pueden afectar su capacidad de realizar sus actividades diarias, pero deberían desaparecer al cabo de pocos días.

El CDC informó en su página oficial que los efectos secundarios más comunes son, en el brazo donde recibió la vacuna inyectable: dolor e hinchazón; mientras que en el resto del cuerpo se espera fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.

Entre los consejos dados se encuentra hablar con un médico acerca de tomar medicamentos sin receta médica, como ibuprofeno, antihistamínicos o acetaminofeno, para reducir el dolor y la molestia que pudiera sentir después de vacunarse.

Puede tomar estos medicamentos para aliviar los efectos secundarios posteriores a la vacunación si no tiene otros problemas de salud que le impidan tomar estos medicamentos habitualmente. No se recomienda tomarlos antes de la vacunación para evitar los efectos secundarios, porque no se sabe cómo pueden influir en la efectividad de la vacuna.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa





























Lee más aquí ⬇

Local Secretaria de Salud estima que Sinaloa pasará a semáforo amarillo

Local Conoce los módulos de vacunación contra Covid-19 en Sinaloa