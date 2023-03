Sin sanción para empresarios que no respeten el precio de la tortilla en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Empresarios tortilleros que tengan el kilo de dicho alimento mayor a los 25 pesos no serán sancionados, comentó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En su argumento, el titular del Ejecutivo destacó que el gobierno no es el que impone el precio de la tortilla, añadió que les pidió estabilizar el costo de la tortilla, por lo que no puede sancionar a los que no respeten el acuerdo.

"Imagínense ustedes, estoy hablando para que nos ayuden porque el precio de la tortilla no lo pone el gobierno, es libre. Imagínate que yo esté anunciando sanciones ahorita, no, nada de eso", declaró.

Continuará el apoyo

Rocha Moya indicó que se efectuaron reuniones con los tortilleros y llegaron al acuerdo de mantener el precio en 25 pesos.

Asimismo, dijo que las acciones no se detendrán e indicó que los empresarios seguirán en reuniones con la Secretaría de Economía para hacer programas que apoyen al gremio.

"Hay una serie de cosas que les interesan a ellos, el tema de los paneles solares para efecto del ahorro de luz, temas de créditos porque les interesa renovar su equipo, su maquinaria que está vieja", declaró.