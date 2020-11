Sinaloa, afectado por el Pacto Fiscal: PAN

Culiacán, Sin.- El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Villalobos lamentó que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel no haya levantado la voz para apoyar a su estado y se haya unido al bloque de gobernadores que demandan un mejor trato fiscal, ya que Sinaloa está resultado afectado en este proyecto.

Dijo que ojalá los diputados federales durante la presentación del presupuesto 2021 no sean aplastados por la aplanadora de los diputados de Morena porque para Sinaloa se contempla una disminución del 1.3 por ciento del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social.

El legislador precisó que también el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) se verá reducido un 1.4 por ciento.

Quienes quieran ser alcaldes en Sinaloa el año que entra, ahí les encargo. Les deseo mucha suerte porque no van a tener ni para la nómina.Jorge Villalobos

Explicó que también el Fondo de Aportación para Usos Múltiples presenta una reducción del 1.3 por ciento y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas presenta una reducción de medio punto porcentual.

El diputado panista indicó que los números no son halagadores ni para el país, ni para este estado porque no se quiere reconocer, o más bien se intenta disfrazar que ésta reducción, dice, no contempla los ingresos propios que el gobierno del estado pueda tener, pues nomás faltaba”, indicó.

No sé si los diputados de Morena, dijo ya la dieron el golpe para que todas esas conquistas que hemos llevado a ley que se llaman irreductibles: uniformes escolares, homologación para prestación a docentes de la sección 53, todo esto que hemos llevado a ley en ésta legislatura hay que ponerle.

“Nada más falta que ahora vengan y digan que tienen que salir de los ingresos que el gobierno recaude, están cayendo las participaciones en 5.8 punto por ciento, están cayendo las transferencias y quieren que la misma cobija les siga alcanzado, no les salen las cuentas. Siguen justificando a un gobierno que dispensa, derrocha y malgasta”, señaló.

El Fondo de Aportación para Usos Múltiples presenta una reducción del 1.3 por ciento y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas presenta una reducción de medio punto porcentual.

























