Sin vigilancia en el Centro: Comerciantes se sienten “desprotegidos”

Mazatlán, Sin.- A pesar de que este año ha iniciado algo “tranquilo” en cuanto a robos y asaltos en el Centro de la ciudad, comerciantes de la zona señalan que no se sienten seguros, por lo que han instalado alarmas, rejas de fierro y otros mecanismos para sentirse seguros.

"Yo tengo una alarma, no quiere decir que no me vayan a robar, pero es una alerta, en estos meses no se ha escuchado que a alguien le hayan robado, pero aquí nosotros pusimos vigilancia privada para monitoreo constantemente”, comentó Elpidio, quien tiene una tienda de abarrotes.

Y es que señala que la falta de rondines policiacos los mantiene con la zozobra de que en cualquier momento puedan ser víctimas de los amantes de lo ajeno.

Por el giro de comercio al que se dedican, en un taller de joyería prefirieron poner una reja con candados que no permite la entrada del cliente al mostrador, aunque esto tampoco ha impedido que hayan sido robados durante la noche, cuando el horario laboral ha terminado.

"Nos sentimos inseguros, está bien solo por esta calle (José María Canizález) qué va a ver rondines de patrullas, nunca pasan, ya con que no le hagan algo a uno es ganancia, sólo hay vigilancia en ciertas partes del Centro, como aquí ya no es turístico", señaló la empleada del taller.

Jorge tiene un negocio de venta de perfumes, señala que tiene que estar atento por si se acerca alguien sospechoso, ya que no hay cerca algún policía al que pueda pedirle ayuda si le llegan a robar.

"Antes se veía más patrullaje, pero ahorita no he visto ninguna. Ya no hay temporada alta ni baja de robos, es que simplemente hay inseguridad todos los días, hace falta más vigilancia por aquí", señaló.

Muchos comercios han implementado sus propias medidas para evitar ser asaltados. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Adolfo considera que debería de haber vigilancia permanente todo el año y no sólo cada que llega el mes de diciembre.

"Está tranquilos ahorita, no se ha escuchado mucho, en diciembre había más policías, hasta uno en cada esquina, ahorita casi no se ven, en una ocasión, me distraje un poco y me robaron una bicicleta".

Jorge Luis menciona que al oscurecer las calles del Centro se quedan solas y es preferible cerrar temprano.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Ahorita procuramos cerrar temprano porque esta calle (Teniente Azueta) se queda muy sola por las noches y de repente se ve a gente que la vienen correteando o se escucha que dicen de gente que se metió a la tienda Coppel y salió con una prenda puesta, los robos son a toda hora del día", mencionó.

MAZATLÁN EN EL 2020

Robos a casa-habitación: 82 denuncias, 21 consignaciones y 20 detenidos.

Robos a comercios: 70 denuncias, 22 consignaciones y 24 detenidos.

Robo de vehículos: 568 denuncias, 17 consignaciones y 16 detenidos.













