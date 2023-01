Sin registros de personas desparecidas en Jesús Maria ni en lo que va del 2023

Culiacán, Sin.- No tenemos personas no localizadas o desaparecidas tras los hechos delictivos ocurridos el pasado jueves 05 de enero como consecuencia de la detención de Ovidio Guzmán López en la sindicatura de Jesús María al norte de Culiacán, reveló Ruben Rocha Moya, Gobernador del Estado de Sinaloa.

El mandatario estatal confirmó que no existen ante la Fiscalía General del Estado (FGE), denuncias de personas desaparecidas en lo que va de 2023 en la entidad.

“No hay ni una sola denuncia de desaparición del 05 de enero, incluso en lo que va del año no va ninguna sola denuncia de desaparición en la fiscalía”.

Cabe recordar que en su conferencia semanera del pasado 09 de enero el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, afirmó que no existía un registro de las personas desaparecidas durante los hechos violentos del jueves 05 de enero, pero fue el lunes 16 de enero cuando volvió a reafirmar al Sol de Sinaloa que no se tienen personas desparecidas ante la FGE durante los hechos violentos, y tampoco en todo lo que va del año 2023.

Sin embargo, el Colectivo de Búsqueda a Personas Desaparecidas declaró al Sol de Sinaloa que al menos 20 personas se han acercado a dicho colectivo solicitando ayuda ya que tienen a un familiar que desapareció durante el Culiacanazo.

“Nosotros al menos tenemos conocimiento de 20 personas desaparecidas, que son las (familias) que se han acercado con nosotros”, declaró María Isabel Cruz líder del colectivo.

La madre buscadora y líder del colectivo compartió que dichas familias no han denunciado ante la Fiscalía General del Estado porque temen a tener represalias por parte de grupos de la delincuencia organizada o en otro caso de las autoridades, situación por la que han decidido acudir al colectivo para pedir ayuda en la localización y búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Ante esta situación el Sol de Sinaloa le expusó al gobernador Rubén Rocha Moya la problemática que existe , a lo que él respondió que necesitan denunciar ante las autoridades correspondientes para poder intervenir en la búsqueda de estas personas ya que al no tener una denuncia oficial no se puede hacer nada y tampoco se contabilizan como no localizados.

“Necesitamos que pongan la denuncia para ayudarles a buscarlos porque esa es una obligación del estado, buscar a las personas que estén desaparecidas y yo los invitó a que vengan a presentar la denuncia y digan mi familiar ‘x’, no aparece desde el día o desde el día siguiente que presenten la denuncia”.

El ejecutivo enfatizó en que deben de presentar una denuncia con los datos correspondientes al día de desaparición para realizar la búsqueda ya que es obligación del estado hacerlo.