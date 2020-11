Sin medicamentos, pacientes con cáncer

Mazatlán, Sin.- En el Instituto Mexicano del Seguro Social de Mazatlán no hay medicamentos para el cáncer, ni consultas médicas de ninguna especialidad, lo que ha generado que mueran muchos pacientes, denunció Margarita Domínguez.

La paciente hasta el momento no ha podido recibir atención porque sólo dan servicios de urgencias. Las citas las van a empezar a programa en diciembre para recibir atención en febrero.

Local IMSS tiene plazo de 15 a 30 días para aceptar recomendación

"Todos los especialistas están trabajando, pero sólo en servicio de urgencias, me pasaron urgentemente con el angiólogo y no hay citas para consultas, tampoco con el hematólogo, el patólogo y tampoco, el director ya no me quiere ver porque le he estado exigiendo que me den las quimioterapias", dijo.

Manifestó que fue en agosto cuando se detectó una bolita en el seno derecho y todos los estudios, como tomografías, ultrasonidos, resonancias y demás que le detectaron el cáncer, tuvo que pagarlos de su propia bolsa. Fue el 9 de octubre cuando le diagnosticaron el cáncer y la mandaron de urgencia al oncólogo para que le aplicaran la quimioterapia.

"Tengo semanas viniendo a diario al Seguro y nada, me dicen que medicamento no hay, quimios tampoco, por lo del Covid-19, nos están dejando de lado y el cáncer va a seguir creciendo", lamentó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Comentó que la respuesta del mismo director del Seguro es que compre el medicamento, porque no hay, y que si quiere ponerse la quimioterapia lo haga, porque ahí no hay tratamientos. Ella gastó ya casi cinco mil pesos en el tratamiento.

Puedes leer: Por no cumplir la vacunación, hay riesgo de regreso de difteria y polio

"Yo compré el tratamiento y me costó casi cinco mil pesos, la quimio me cuesta 30 mil pesos particular, pero ya no tengo dinero, ya vendí hasta mis casas para atenderme, además de que no me parece justo que es un derecho recibir atención médica como derechohabiente.

LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD

Margarita ha sufrido el cáncer desde el 2007, primero le hicieron cuadratomía en la mama izquierda, en 2013 regresó y se la quitaron, en el 2016 le volvió, pero en el esternón, desde esa fecha fue atendida en la Ciudad de México con un protocolo y gastos propios, pero desde hace un mes le diagnosticaron cáncer en la mama derecha.









Lee más aquí ⬇

Local Cambios en semáforo epidemiológico deja incertidumbre en Sinaloa