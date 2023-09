Con celdas fotovoltaicas, buscan electrificar comunidades alejadas de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -A través de celdas fotovoltaicas, comúnmente llamadas paneles solares, se buscará llevar electrificación a comunidades alejadas de Mazatlán.

Este día el alcalde Edgar González Zataráin se reunió con personal de la Comisión Federal de Electricidad que nadie la presentación de este proyecto, además de tocar otros temas.

También puedes leer: Municipio da fallo en la licitación para la adquisición de 10 mil luminarias

El munícipe mencionó que este proyecto aplica para comunidades con pocas viviendas, y sin especificar cuáles serían, dijo que hay cuatro en la lista.

"Son varios proyectos, entre ellos de comunidades que van a electrificar con un nuevo esquema que trae CFE, que tiene que ver con electrificación a través de celdas fotovoltaicas de comunidades donde hay viviendas limitadas, ocho o 10 viviendas".

Varios puntos del municipio se han registrado apagones derivados de la insuficiencia de energía eléctrica. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

Granjas solares

Electrificar comunidades en zonas orográficamente accidentadas en el país se puede lograr a través de la instalación de módulos solares.

De acuerdo información disponible en la página de la CFE, para su funcionalidad, las granjas solares aisladas que se instalan en comunidades alejadas de infraestructura eléctrica como subestaciones, gozan de autonomía de conservación gracias a su cuarto de baterías, lo que permite a los habitantes puedan contar con energía eléctrica las 24 horas del día.

Estos paneles están diseñados para tener una vida útil de largo plazo y poco mantenimiento, lo que los hace más eficientes.

También este tipo de energía solar es una fuente renovable que se obtiene con ayuda de paneles o módulos solares diseñados para captar la radiación proveniente del sol y convertirla en energía útil: eléctrica o térmica; sus celdas fotovoltaicas contienen arseniuro de galio o cristales de silicio, metales fotoeléctricos que liberan electrones y que transforman la luz en corriente eléctrica.

Suficiencia de energía

El edil agregó que otro tema a tratar es la suficiencia de energía, pues se tienen detectados diferentes puntos en la ciudad que sufren y padecen la insuficiencia del servicio y que se refleja en la temporada de lluvia y calor con los apagones.

"No hay suficiente energía, se les va a algunas zonas, de pronto en una población tienes la parte centro muy bien, pero ya en las orillas, en las periferias tienes problemas, no es suficiente, se empieza a pagar el alumbrado público, se empiezan a pagar los equipos en algunas unas viviendas, a veces no les llega ni siquiera la suficiente energía para el foco"

Agregó que este problema se ha presentado en zonas dispersas del municipio y la respuesta que ha dado la paraestatal es por la falta de subestaciones.

"El costo benefició para invertir en temas de subestación es muy alto, por eso le han sacado un poquito la vuelta, es poca población y mucha inversión", agregó