Sin agua en las comunidades del sur de Sinaloa, tras el paso de “Pamela”

Mazatlán, Sin.- A una semana del paso del huracán “Pamela” por el municipio, todavía hay comunidades rurales que sufren de la falta de agua potable y de caminos lodosos, lo que impide la comunicación con ellos, sobre todo para la zona serrana.

El director de Evaluación y Enlace Rural, Jesús Antonio Ramírez Patiño, identificó que el principal problema que se presentó en la zona rural es que hubo mucha caída de árboles, postes eléctricos y cables, sin embargo, ya la Comisión Federal de Electricidad está concluyendo los trabajos para que volvieran a tener luz en varias comunidades afectadas.

“No tenían agua, ya hay agua, algunos todavía no, porque no se puede entrar a donde está la bomba y la bomba está en el agua, pero estamos esperando, buscando la manera de cómo sacarles esa agua donde está la bomba y echarlas a volar, eso es lo que tenemos, pero estamos mandando pipas”, manifestó el funcionario municipal.

Ramírez Patiño informó que entre los pueblos en esta situación está Cofradía, pero ya quedó resuelto el problema; pero quedan Porras, Barrón, a donde no se puede entrar porque el río Presidio entró casi a las casas; en los Llanitos y la Sábila es la misma situación.

Dijo que está gestionando para que ya acudan a visitar estas comunidades para solucionarle el problema de las bombas inundadas, pero si no se puede, se les seguirá enviando pipas de agua.

Puso de ejemplo que en El Salto se manda una camioneta doble rodado con un tanque de 2 mil litros para abastecerles de agua.

El director de Evaluación y Enlace Rural indicó que en la zona serrana no han podido llegar hasta esas comunidades porque los caminos están muy lodosos, pero confió que el sol les dé la oportunidad para que pueda entrar la máquina y no se quede atascada.

Sin embargo, rechazó que estén incomunicados, porque de una manera u otra se comunican con ellos.









