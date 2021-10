Proponen diseñar manual de arborización en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Las fuertes rachas de viento aunado a las lluvias que dejó "Pamela", produjeron la caída de al menos mil árboles en el puerto; sin embargo detrás de este fenómeno, que afortunadamente sólo causó daños materiales, hay otros factores que contribuyeron a la caída de cientos de árboles de todos los tamaños.

Sandra Guido, directora de Conselva, Costas y Comunidades AC, explica que hubo una combinación entre tres factores: la especie del árbol, la salud de éste y la condición de su sistema de raíces.

Local Corren las aguas negras por la avenida Juan Carrasco

"Hay árboles con muchísimo follaje, muy frondosos, muchos de los ficus que tenemos en la ciudad tienen frondas muy grandes, entonces, entre más frondoso mayor la capacidad del árbol de interceptar el aire y si no tienen raíces desarrolladas lo más probable es que el aire los tumbe", explicó.

Agregó, que un árbol es más susceptible de caer cuando no tienen buena salud, por ejemplo una plaga.

En cuanto al sistema de raíces, mencionó que un buen desarrollo de estas, mucho depended era de la disponibilidad de espacio que pueda tener una raíz y de agua, pues las raíces son sumamente poderosas, porque incluso rompen banquetas.

"Las especies locales tienen tiene un sistema de raíces que lo que tiene de follaje lo tiene el doble de raíces, son especies que durante ocho meses no tiene agua y dependen de la poquita agua que hay en el subsuelo y han desarrollado un sistema de raíces muy profundas, difícilmente un árbol de este tipo lo va a tumbar el viento", mencionó.

No obstante, este tipo de árboles, añadió, cuando se tiene una casa o urbanización encima, no pueden desarrollar un sistema tan fuerte, porque no tienen espacio.

"Es el tipo de raíces con el que justamente la gente tiene problemas, dicen que se le metió la raíz al drenaje, precisamente porque son árboles adaptados para eso, para buscar el agua y a la naturaleza no le vamos a ganar", añadió.

Las palmeras, aunque no son árboles, son ejemplos de raíces que son muchas y cortitas, su ventaja es que no agarran aire, ya que sus hojas están recortadas y no oponen resistencia a los vientos, son muy flexibles.

Enfatizó que los árboles traen muchos beneficios a la ciudadanía, además de ser un elemento de ornato, dan sombra a las casas, evita que se sobre calienten en tiempo de calor, con ello se puede reducir el uso de un aire acondicionado y por lo tanto el costo de la energía eléctrica. También son hogar de varias especies de animales y sobre todo purifican el aire.

SOLUCIONES

Entonces ¿cuál es el árbol adecuado para plantar? Depende mucho de que es lo que se busque, si es sombra entonces si va a necesitar árboles que tengan frondas grandes, pero el tema será el drenaje.

"En otras ciudades, y yo invitaría a que esto lo hiciéramos aquí en Mazatlán, se han diseñado manuales de arborización, que toman en cuenta la presencia de la infraestructura urbana, de drenajes y aguas pluviales y la necesidades de la ciudadanía respecto a los árboles", propuso

Guido considera que será necesario desarrollar este manual para que la ciudadanía misma, acorde a sus necesidades, tenga variedad de especies para escoger.









Leer más aquí:

Local Por "Pamela" pierden todo agricultores del sur de Sinaloa

Local Mazatlán, al 95% de recuperación tras el paso de “Pamela”

Local Registran en Mazatlán caída de 475 árboles por huracán “Pamela”