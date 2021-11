Siguen al alza accidentes en moto en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En lo que va del 2021, han fallecido en Mazatlán 32 personas a causa de accidentes viales, 15 de los cuales han sido motociclistas. Año con año, desde el auge de estos vehículos de dos ruedas, ha prevalecido la estadística de que son los motociclistas quienes más mueren en los hechos de tránsito en el puerto, asociado a la imprudencia al manejar y la falta de protección personal del conductor.

El jefe de Educa Vial, Roberto Jaime Rodríguez, dijo que se estima que hay entre 26 mil y 27 mil motociclistas circulando en la ciudad, de los cuales el 98% sí portan casco, aunque no todos usan el más adecuado o seguro, y alrededor de un 20% no tiene sus documentos en regla, como placas y licencia para conducir.

Agregó que de cada 10 usuarios que solicitan licencia al día, tres son motociclistas, pero está cifra es variable según la época del año, pues cuando hay descuentos y promociones, aumenta.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de acuerdo a estudios realizados en Mazatlán, las diferentes empresas venden un promedio de 800 motocicletas nuevas cada mes, de las cuales el 40% se llevan a las comunidades rurales y el resto se suman al padrón oficial de la ciudad.

Roberto Jaime menciona que estos vehículos tienen gran demanda por el ahorro de combustible que representa y porque por su tamaño, es accesible en los espacios, tanto para circular como para encontrarle estacionamiento en la vía pública; sin embargo, se paga caro el precio de no circular conforme a la ley, ya sea por ser acreedor a una multa o por perder la vida en un accidente.

Consideró además que las empresas que se dedican a la distribución o venta de motocicletas deben de contribuir a reducir este alto índice, al fabricar productos más seguros y ofrecer al comprador un casco certificado.

La recomendación a estos conductores es que inviertan en su seguridad, a que porten esqueletos protectores, guantes, coderas y rodilleras, lamentablemente, la ley no obliga a eso, solo a portar el casco.

También se exhorta a qué solo dos personas como máximo vayan a bordo de la unidad, y que tanto el conductor como el acompañante vayan debidamente asegurados; no es recomendable pasajeros menores de 12 años ni bebés en brazos, ya que no tienen posesión de la moto, además de que no es un vehículo familiar.

La subdirección de Tránsito inició en octubre un operativo de "concientización" dirigido a los motociclistas, al instalar filtros de seguridad aleatoriamente por toda la ciudad.

Desde entonces y hasta la fecha, la subdirección solo ha dado a conocer la infracción de 57 motociclistas, mismas que fueron levantadas en la segunda semana del mes pasado.













