Exige justicia tras sufrir accidente

Mazatlán, Sin.- La señora Zheila está a punto de perder su pierna por la corrupción que existe entre las autoridades y el mismo aparato de justicia, que protegen a la aseguradora que debería de hacerse responsable de su accidente.

La señora Zheila Santana Aguilar sufrió un accidente cuando iba en su motocicleta por la Carretera Internacional al sur, frente a la comunidad de La Urraca, fue embestida por el automóvil de una maestra llamada María del Rosario Pinzón Ramírez, que viajaba a Villa Unión, a donde imparte clases en la secundaria federal.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Desde ese momento, empezó el calvario. Sufrió una fractura en su pierna derecha, donde le pusieron unos clavos, y a pesar de que el automóvil responsable contaba con seguro, la aseguradora Quálitas no se ha acercado en ningún momento a hacerse responsable de los gastos generados de la operación.

”Ahora tengo miedo de perder mi pierna, porque ya es la segunda vez que me cae infección y esta vez ya es para perderla, porque ya tengo tres meses con esta infección… tuve un accidente de moto, me aventó un carro a 50 metros, ahí en La Urraca, por Loma Linda, el 24 de septiembre del 2019 y desde ahí ha empezado el penar, no hemos podido ver la nuestra, cuando no me pasa una cosa me pasa otra cosa con mi pierna”, lamenta la señora.

Desde ese momento, no ha tenido ningún contacto con la aseguradora y su representante.

La señora Zheila cuenta ya con un abogado de oficio que le asignaron en la Sede de Juicios Orales, a un lado del Centro Penitenciario El Castillo, pero la aseguradora Quálitas no ha querido llegar a ningún acuerdo. Este 1 de noviembre tienen audiencia de nuevo para ver qué pueden resolver.

Las motocicletas son las protagonistas de la mayoría de los accidentes viales. Foto: Archivo | El Sol de Mazatlán





Hasta ahorita no me han prometido nada, de la asegurada nada, porque no sé quiénes son.

Zheila

Sujetándose su pierna derecha, donde se le pueden ver las cicatrices de la operación, así como las cicatrices del accidente en sus piernas y brazos, explicó que trae una placa la que le está causando supuraciones de pus con sanguaza, y como ya presenta mal olor esa sanguaza, el traumatólogo le advirtió que podría perder su pierna.

“Me da unos días más, pero me dice que me puede caer gangrena y perder mi pierna, que ya una vez me la salvaron, pero esta es la segunda vez”, manifestó la señora Zheila, quien radica en Barrón y es madre de cinco hijos y por la lesión y el usar andadera, se dedica sólo a su hogar.

AYUDA

Si desea ayudar a Zheila puede contactarse con ella al teléfono celular 6692-629455.









Lee más aquí ⬇

Local En Sinaloa se sigue enfermando y muriendo trabajadores de la salud