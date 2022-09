Sí pedí 60 mil pesos de sueldo: Judith Bernal

Culiacán, Sin.- La presidenta del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano, se reunió con personal del Colegio de Abogados, Centro de Estadios de Derecho Análisis e Investigaciones Jurídicas de Sinaloa, A.C., (CEEDAIJUS) para discutir las problemáticas que han generado en torno a la reciente creación del organismo público.

Bernal Arellano comenzó explicando que se han encontrado con trabas para iniciar con las labores del instituto, destacando que aún no se ha dado de alta en el SAT. "Desde que tome protestas estamos haciendo fila en el SAT para dar de alta al instituto como persona moral y no avanzamos" comentó.

Un bajo presupuesto

Asimismo, la presidenta destacó que el presupuesto destinado al instituto es de 2 millones de pesos, ese recurso tiene que ser dividido para sueldos y operación.

"Resulta que no podemos disponer de ese dinero, tengo trabajando a la gente desde agosto sin pago y no sé hasta cuándo podré remunerarlos" aseveró.

Por otro lado, argumento que no ha podido salir a informar respecto a las atenciones que han brindado debido a que son asuntos delicados y que los beneficiarios no quisieran ser objetivos de atención.

"Salir a decir a quien estoy ayudando no puedo, la ley no me lo permite, además que pongo en riesgo mayor a las personas" explicó.

Vías de actuación del instituto

La dirigente comentó que hay dos vías de acción que la ley señala, medidas preventivas y de reacción.

Las primeras consisten en la generación de políticas públicas, reformas y creación de leyes, de igual modo la capacitación de autoridades para atención.

Las de reacción se aplican cuando el riesgo ya está, efectuando medidas de seguridad que van desde la entrega de material de como chalecos antibalas o botones de pánico hasta protección policial.

Señaló que se ha imposibilitado brindar atención adecuada porque aún no dispone del presupuesto.

El sueldo

Judith Bernal, afirmó que si pidió los 60 mil pesos de sueldo, argumentando que sus homólogos de otros organismos ganan como mínimo 92 mil pesos.

"Yo dije, no quiero estar arriba, pero tampoco tan abajo, porque la verdad está, es una labor de riesgo" aseveró.

Señaló que ya sabía que le lloverían críticas, "Alguien decía: cómo se atreve a ganar más, no sabe lo que ganan los periodistas. Pero no se trata de precarizar a quienes los van a defender. Se trata de ver cómo aumentar su sueldo" argumentó.