Si no hay salud, no hay economía: Canaco

Mazatlán,Sin.- La cancelación del arribo a Mazatlán del crucero Carnival Panorama, con alrededor de cuatro mil pasajeros y tripulantes a bordo, por traer casos activos de Covid-19, fue una decisión responsable de la Secretaría de Salud estatal, consideró Óscar Tirado Bernal.

El consejero de la Cámara de Comercio de Mazatlán manifestó que el impedir que entre a puerto un crucero con ocupantes infectados debe ser una decisión colegiada, donde varios actores determinen si esto pasó o no.

“No puede ser a capricho de una u otra persona y hay que recordar que si no hay salud, no hay economía. Le está tocando a Mazatlán una decisión difícil, sin embargo, pedimos que los responsables tomen la decisión consensuada y no a una sola línea de cierta o cual persona, ya sea de gobierno municipal o estatal y creo que yo hay que interponer la salud contra la recuperación económica, porque si vemos el panorama internacional, indicaría que viene otro fuerte golpe", dijo.

Tirado Bernal insistió que primero debe ser la salud, para que allá economía, y que por el momento las condiciones no están claras para poder controlar esto y ver que la repercusión sea lo menos posible.

“Lamentablemente se perderá un crucero, dos o tres, pero sabemos que a la vuelta de que se contenga esta ola, que la vacunación siga fluyendo, volverán las embarcaciones turísticas. Los responsables son las autoridades de Salud y creo que ellos son los que deberían de llevar mano en la toma de estas decisiones y después seguir con las autoridades locales en conjunto con los organismo involucrados, para que se tomen estas decisiones. Si los hospitales se vuelven a llenar, si las familias vuelven a sufrir pérdidas, hospitalizaciones, gastos de medicinas, de lo que implica esta enfermedad, sería lamentable", expresó.

Oscar Tirado indicó que si te avisan que viene un crucero con personas contagiadas lo lógico es que tendrían que regresar a su destino de origen, y ya con los controles más fuertes, tomar la decisión si van a seguir llegando o parar definitivamente.

Explicó que Mazatlán tiene que cuidar otro turismo, el que está llegando por carretera o por avión, además de que las fuentes de empleo se han ido recuperando.

Señaló que el gobierno federal no está poniendo atención y siendo el responsable con las acciones que deberían de tomarse.

“Y es que por todo el país hay una libertad convertida en desorden, cuando el mundo ya está sufriendo esta cuarta ola y México, que ha podido prevenirse, no lo está haciendo”.









