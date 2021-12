A pesar del Covid-19 el Químico Benítez  pide que lleguen cruceros al puerto

Mazatlán, Sin.- El gobierno municipal solicitó al gobernador Rubén Rocha Moya que les autorice recibir en el puerto a los cruceros turísticos, aunque la Secretaría de Salud estatal suspendió la llegada de estas embarcaciones para este martes, tanto en Mazatlán como en Topolobampo, debido a que traían a bordo a personas contagiadas de Covid-19.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, indicó que recibió una resolución nacional sobre el tema emitida a la 1:00 de la mañana, donde les dicen en qué condiciones se pueden recibir a los cruceros, misma que ya la reenvió al gobernador para que les autorice a recibir el barco.

Local Cancela la Secretaría de Salud cruceros en Sinaloa

“Son muchas, son varias, en primer lugar, si alguien viene infectado, uno, dos, tres, los que sean, no bajan. Si alguien está sospechoso y quiere bajar, hay que hacerle pruebas y si no, no baja, en fin, todo el protocolo que hacemos normalmente, el resto sí baja”.

El alcalde Benítez Torres consideró que la suspensión de más cruceros sería lo peor que le podría pasar a Mazatlán.

“Hemos luchado tanto porque regresen, una mala decisión, una decisión mal tomada puede ocasionarnos muchos daños a la ciudad. No es lo mismo que entre a una ciudad como Ahome o Mochis, a que no entre a Mazatlán, ellos representan el 4 por ciento del turismo en Sinaloa, nosotros representamos el 80, esa es la gran diferencia”, manifestó.

El presidente municipal dijo que están en constante comunicación, tanto con el gobierno del estado, el federal y las autoridades de los cruceros, y que están por concretar que se autorice el arribo de la embarcación programada para este martes.

El alcalde Benítez Torres aclaró que como autoridad municipal, quieren hacer las cosas como debe de ser, no a la ligera y en eso están trabajando, con las mismas medidas de prevención y protocolos que se tienen.

Para hoy martes se esperaba el arribo del Carnival Panorama, que no pudo desembarcar por la prohibición emitida por el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda; y este miércoles se tiene programada la llegada de dos embarcaciones al puerto de Mazatlán.













Lee más aquí:

Local Piden buen manejo de desechos de material Covid