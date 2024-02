Servicios de Oculoplástica de alta calidad a costos accesibles en la Nueva Universidad

Culiacán, Sin. -El Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) presenta servicios de oculoplástica de alta calidad a precios accesibles para la comunidad.

La oculoplástica, especialidad oftalmológica que aborda afecciones en párpados, órbita y vía lagrimal, ofrece una gama de procedimientos quirúrgicos. El doctor Rómulo Perdomo Martínez destaca que, además de su importancia funcional, estos servicios son estéticamente relevantes.

También puedes leer: Investiga la UAS comorbilidades en pacientes con síndrome de Down

“Es sobre todo más funcional que estética. Estética es muy importante porque da la belleza en las mujeres y la virilidad en los hombres, pero es funcional porque si no tuviéramos párpados, si no tuviéramos sistema lagrimal o tuviéramos la actividad de los músculos extraoculares el ojo pudiera no realizar adecuadamente su función”, detalló.

El Cidocs realiza intervenciones quirúrgicas con médicos especialistas, abordando problemas desde la infancia hasta afecciones como bolsas en los párpados o ptosis de cejas, todo a costos más accesibles en comparación con la consulta externa, sin comprometer la calidad.

Doctor Oftalmólogo Rómulo Perdomo Martínez. Foto: Cortesía | UAS

“O blefaroptosis, en donde el párpado se cae, ocluye el eje visual y la persona no puede distinguir las letras o los objetos, tiene que en ocasiones jalarse al párpado hacia arriba para poder ver, y eso en ocasiones, la mayor parte de las veces es por una desinserción de la aponeurosis del elevador que jala el párpado”, explicó.

Por último, Rómulo Perdomo invita a la población a considerar esta opción para sus necesidades quirúrgicas.