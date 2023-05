Especialistas de VOSH Northwest realizan exámenes de la vista en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Doña Maria del Carmen Paz, de 70 años, será una de los cuatro mil beneficiadas con lentes graduados por parte de la fundación internacional de oftalmólogos Volunteer Optometric Services to Humanity (VOSH Northwest) en Mazatlán.

Desde el día lunes 29 de mayo y hasta el próximo sábado 3 de junio, la fundación realizará exámenes de la vista en el Centro de Desarrollo Comunitario “Genaro Estrada”, ubicado en la colonia del mismo nombre, a espaldas de la Universidad Politécnica de Sinaloa, para ayudar a otras personas como María del Carmen.

Según la necesidad visual, y sin costo alguno, los dispositivos ópticos serán entregados a igual número de usuarios través de una campaña en conjunto con el Sistema DIF de Mazatlán en beneficio de la población más vulnerable.

María del Carmen comentó que anteriormente ya había utilizado lentes, de esos que venden en los puestos ambulantes o tiendas fijas, pero sin realizarse ningún tipo de estudio. Después, en una ocasión llegó a realizarse un examen de la vista en una clínica privada, pero reveló que no le había sido útil.

"Veo muy borroso, la luz me molesta, y que me habla la gente y nomás adiós les digo, pero no les alcanzo a ver la cara", confesó.

A causa de la visión borrosa ya se ha tropezado en varias ocasiones y hace poco tuvo una hemorragia subconjuntival, aunque desconoce cuál sea el diagnóstico. Por ello en esta ocasión decidió atenderse con especialistas, aprovechando que no tendrá costo alguno.

Campaña

La fundación VOSH ha venido ya dos veces al puerto y en esta ocasión más de 30 personas, 20 especialistas y más de 10 voluntarios, estarán trabajando de manera simultánea durante estos cinco días.

Dentro de estas valoraciones los oftalmólogos también podrán detectar enfermedades como cataratas, retinopatías, glaucomas, entre otras.

La presidenta del DIF Municipal, María Teresa Apodaca Muñoz, señaló que Mazatlán es la primer sede dónde la fundación reanuda campañas postpandemia.

Agregó que los lentes son de buena calidad, donados a VOSH por otras compañías, listos solo para graduarse, por lo que en solo dos horas los beneficiados salen sus lentes nuevos.