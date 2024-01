Servicio de recolección de basura se olvida de pasar por Prados del Sol

En el fraccionamiento Prados del Sol, por la avenida Estepa, se encuentra basura acumulada que no es recogida por el camión recolector.

Los habitantes de la zona señalan que desechos como ramas de árboles, madera y plásticos son ignorados por los recolectores de basura.

"Fácil, tienen unos dos meses todos esos desechos, pero no les importa, ahí la han dejado y pasan, la ven y no se la llevan, ahí la dejan toda desparramada, como vecino me toco a mí limpiar esta parte de mi banqueta porque me daba miedo que saliera algún animal o algo así", dijo Omar Sandoval, habitante de la zona.

Señaló que han intentado dialogar con los recolectores del área, pero que sus quejas han sido ignoradas.

"Por más que les decimos y les seguimos diciendo cada que pasan, que se lleven esa basura, ahí la dejan y para pronto dicen: 'apenas con una propina patrón', gratis no hacen nada por las personas, pero cuando les tocaba el aguinaldo el mes pasado ahí andaban", agregó.

En riesgo

La basura amontonada, además de generar una mala imagen, también provoca que se amontonen animales, lo que es de mucho riesgo para los habitantes de la zona.

"A veces da miedo juntarla, quién sabe qué pueda salir de ese montón de basura que ya tiene tiempo; alacranes, ratas, víboras, de todo nos podemos encontrar y todo porque no se la llevan", agregó.