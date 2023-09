Senadora critica a expriistas que ventilaron interés por candidaturas en Morena

Culiacán, Sin.- Ante las aspiraciones expuestas por exmilitantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano que se incorporaron a Morena, la Senadora Imelda Castro criticó estas acciones, catalogándolas como una imprudencia.

Cabe recordar que la diputada Celia Jauregui había dicho tener interés en contender en 2024 para conseguir la alcaldía de Mazatlán. Asimismo, Feliciano Ovalle declaró su pretensión de aparecer en las boletas para la presidencia municipal de Guasave.

Estos integrantes del pleno salieron del MC y PRI, respectivamente, para unirse a Morena.

"No veo bien que algunas de estas personas, antes de venir a apoyar a Claudia, dijeron que quieren ser candidatos y después de eso continuaron haciendo declaraciones. Me parece que eso no es muy prudente por parte de ellos", comentó.

La senadora consideró que estos políticos debieron esperar a que se abriera el proceso de encuestas para registrarse y que la gente valore su perfil e historia.

Buscando espacio

Por otro lado, abordando sus intereses políticos, Castro dijo que buscará aparecer en las encuestas de Morena para ser valorada por la militancia.

"En su momento, voy a pedirle al partido la posibilidad de participar en la encuesta. Debe haber encuestas para todos los cargos; nadie puede ser designado. Yo participaré en la convocatoria llegado el momento", sostuvo.