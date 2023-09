Expriistas en Morena podrían participar elecciones de 2024: Merary Villegas

Culiacán, Sin.- Tras la adhesión de expriistas al partido de Morena, y en un primer inicio haberse dicho que estos no iban por una candidatura, Merary Villegas Sánchez, presidenta del partido en Sinaloa, mencionó que no será un impedimento y si podrían participar en los próximos procesos electorales.

Merary Villegas comentó que como bien lo dijo el gobernador del estado, los expriistas o personajes políticos que vienen de otro partido y ahora son parte del movimiento de la 4T sí podrán participar, sin embargo detalló que el filtro más importante es la decisión de la gente, al ser la voz más importante para quienes desean sean sus candidatos a algún cargo político.

“Me parece que se debe de alguna manera, dar tranquilidad, de que el pueblo sabrá tomar las decisiones, y no nada más aplica para externos sino para los morenistas que ya hemos tenido la oportunidad en un espacio, y si lo hicimos bien o mal la gente lo externará”, señaló.

Ante ello, comentó que podrán contender en los procesos internos de Morena, al existir espacios para los externos en sus estatus desde el inicio del partido en su creación y el mismo presidente de la República lo ha aplicado.

En ese sentido destacó que la suma de quienes ahora están, están conscientes que se suman a una plataforma política a un proyecto político, lo cual deben externar públicamente respetar los principios de Morena, el no mentir, no robar, no traicionar.

Por otra parte, en cuando a la adhesión de personajes de otros partidos políticos en apoyo al proyecto de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, Merary Villegas afirmó que el partido no se “diluye” cuando otras personas llegan.

Asimismo, al ser cuestionada sobre que desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumentaban que ahora el enemigo lo tienen en casa, tras reclutar a diferentes miembros del tricolor, Villegas Sánchez, respondió que el enemigo sigue estando afuera.

“Morena no se diluye cuando alguien llega, Morena se fortalece cuando más ciudadanos hacen suyos nuestros ideales, a la izquierda histórica de Sinaloa, a nuestros compañeros que se han ido sumando a lo largo de estos 11 años, sepan que valoramos profundamente su aporte y que a todos se les reconoce su trabajo por el cimiento de la Cuarta Transformación”, mencionó.

Finalmente, advirtió que ya será decisión del propio partido darle algún espacio a estos nuevos integrantes, pues no necesariamente tienen que estar afiliados para que puedan participar en un proceso electoral, por lo que tampoco se siente en desventaja ante la llegada de estos políticos, ya que Morena es un partido de puertas abiertas.