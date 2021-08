Semáforo está de “adorno” en la avenida Bicentenario de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Un fuerte caos vial en horas pico y hasta accidentes de tránsito se han presentan constantemente en el crucero de la avenida Bicentenario Juárez y Toma de Torreón, en la colonia Francisco Villa, a consecuencia de un semáforo que solo está de "adorno".

Esta señal de control de tráfico, indican comerciantes y conductores de la zona, fue instalada cuando se construyó la plaza comercial que está justo enfrente, hace unos tres años, pero sólo lo pusieron en funciones unos meses y después lo desconfiguraron.

En horas pico, se provoca un fuete caos vial. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

"Lo ponían y lo quitaban, hasta que un policía le movió algo ahí y ya no funcionó. Ha habido accidentes muy feos a la hora del trabajo, en las horas pico, es un peligro, porque es una avenida muy transitada", indicó el empleado de una carnicería.

Francisco tiene aproximadamente un año transitando por la vialidad y asegura que nunca lo ha visto funcionar.

"Este semáforo, que yo me acuerde, nunca ha funcionado, tengo pasando por aquí como un año y nunca ha servido", dijo el automovilista.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Al recorrer la avenida se pudo observar que los conductores no respetan los límites de velocidad y que ninguno de los seis dispositivos instalados en este crucero está en funciones.

"Los carros pasan muy recio y gente que no sabe que no funcionan llegan y se paran en la esquina esperando que el semáforo les dé el paso y la gente que ya sabe que no funcionan vienen rápido y se estampan con ellos", dijo Luis, taxista del sitio.









