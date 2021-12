Seguirá saliendo agua turbia en Mazatlán hasta enero de 2022

Mazatlán, Sin.- El abastecimiento de agua potable está regularizado en la ciudad y sobre el tema de la turbiedad, del 12 al 15 de enero ya estará al 100 por ciento claro el líquido que llegue a los hogares, aseguró Osbaldo López Angulo.

El gerente general de Jumapam destacó que hasta el momento ya se tiene un 60 por ciento de claridad en el agua potable de lo que estaba en cuestión de turbiedad, pero que se avanza, de tal manera que para antes del 15 de enero ya se debe haber normalizado.

Local Vive Mazatlán una crisis de servicios públicos

“Hemos dicho que en febrero va a estar al 100 por ciento el vaso de la presa, lo que es la turbiedad del vaso de la presa, pero nosotros con los tratamientos estimamos que para el 12-15 de enero estaremos en condiciones de que tengamos el agua limpia totalmente”, aseguró el funcionario municipal.

López Angulo aseguró que se trabaja arduamente, ya que esto es algo atípico y no se había presentado, ya que hay algunos sectores donde el agua está más limpia y menos turbia.

Destacó que por el tema de salud no hay ningún problema, ya que están siendo monitoreados por la Coepriss y donde hay reportes ciudadanos, se ha acudido y se ha comprobado que absolutamente no hay nada a consecuencia de la turbiedad; también se han hecho monitoreo médico en todos los sectores donde se han presentado y hasta el momento no hay problemas.

El gerente general de Jumapam agradeció a las autoridades de Conagua las facilidades de abastecimiento de líquido, ya que a pesar de que es la temporada de siembras de maíz, se tiene garantizado el abasto para la ciudad.









Leer más aquí:

Local Alza en insumos “golpea” a constructores

Local Turnarán al Órgano Interno de Control fracaso jurídico de Jumapam