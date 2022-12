Secretaría de Salud y Coepriss evalúan clínicas privadas de Sinaloa por meningitis

Culiacán, Sin.- Se encuentran realizando evaluaciones en las clínicas, principalmente privadas del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Salud del Estado en coordinación con los directores de las mismas clínicas dónde abordarán el tema de la meningitis al igual que otros temas, informó el Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitlahuác González Galindo.

González Galindo señaló que dichas evaluaciones se están haciendo en coordinación con el área de prevención y personal de la Comisión de Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepriss), informando al personal de las clínicas privadas la forma en que trabajarán y supervisar al todas las unidades privadas con la finalidad de evitar a toda Costa que suceda el contagio masivo por meningitis qué ha ocurrido en los últimos días en el estado de Durango.

También te puede interesar: Coepriss lanza el programa en Sinaloa para regular clínicas y hospitales

"Es una de las medidas, creo que la prevención es lo mejor y nos vamos a enfocar en eso, no hay casos en Sinaloa, eso es muy importante, tampoco tenemos el conocimiento de casos que hayan emigrado para acá, no hemos detectado este tipo de casos y eso nos da de alguna manera tranquilidad, aunque no dejamos de estar alerta estamos alerta en ese sentido", explicó.

Cabe recordar que a pesar de que en el estado de Sinaloa aún no se tiene confirmado ningún caso de meningitis o algún rebrote por dicha enfermedad, razón por la que la secretaría de salud en Sinaloa está trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes para evitar que suceda una situación de este tipo en el estado y en caso de que se presente algún caso prevenir múltiples contagios.

El funcionario médico al terminar enfatizó en que no existe ningún caso de meningitis aséptica en la actualidad en el estado de Sinaloa, pero ellos siguen trabajando con estrategias de prevención y alertas ante cualquier posible caso que se pudiera presentar.

Cabe mencionar que en el vecino estado de Durango han fallecido alrededor de 21 personas por meningitis aséptica, más 68 casos históricos en la misma entidad, situación por la que en Sinaloa se están llevando a cabo estrategias para evitar que esto suceda.