Secretaría de pesca sigue sin localizar camarón ecuatoriano en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa-. Luego de que acuicultores denunciaran públicamente la venta del camarón ecuatoriano en Sinaloa, la Secretaria de Pesca, Flor Emilia Guerra Mena, confirmó que aún no se detecta en el mercado local, sin embargo, informó que se han recibido las denuncias de manera pública, mismas que han sido expuestas en las aduanas.

“Ellos son los que tienen la facultad para hacer cualquier acción, nosotros solo cumplimos con la gestión de decir que es lo que está pasando, las inquietudes del gremio acuícola, pero todavía no recibimos ninguna denuncia, salvo las que ya recibimos desde diciembre y que se les está dando seguimiento con los observadores”, dijo.

Guerra Mena, resaltó que están a la espera de la confirmación de la próxima visita del director de aduanas, Horacio Duarte, quien en los próximos días estará en Sinaloa para tratar ese tema.

Sin denuncia formal

Comentó además que el tema del camarón en el Tratado de Libre Comercio (TLC), es facultad de la secretaría de economía, por lo que a ellos, como Secretaría de Pesca y Acuicultura, solamente les corresponde coadyuvar con las denuncias de que existen, aunque dijo, no se ha puesto una denuncia formal.

“No se ha puesto una denuncia y sé que tal vez no lo van a hacer porque ya saben lo que pasa, la gente no está tan acostumbrada a la denuncia, pero nosotros le estamos dando seguimiento, el sector está preocupado, nosotros también, pero no solo nos quedamos en la preocupación, sino que no estamos ocupando del tema”, expresó.

La funcionaria estatal agregó que hasta el momento no se ha llevado a cabo la incautación o decomiso de producto ecuatoriano en Sinaloa, pero que se trabaja con Senadores y entidades de la Federación para inhibir la importación de este camarón de origen ecuatoriano.