Sea quien sea el gobierno, requiere ayuda para atender a la sociedad: Jesús Vizcarra

Mazatlán, Sin.- El gobierno no puede solo, independientemente de quien sea, por muy talentosos que sean, aseguró el empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón.

Luego de sostener un encuentro con socios de Coparmex Mazatlán, el presidente del Consejo de SuKarne expresó que independientemente de quién sea el próximo gobierno federal, se le debe de ayudar, si no los rezagos y los problemas van a ser mayores.

”Es seguro que el gobierno no puede solo, puede haber líderes y gobernantes más buenos, menos buenos, pero si no nos movemos nosotros a ayudar a la sociedad, los rezagos y los problemas van a ser mayores”, dijo.

Comentó que siempre estará a favor de todos los programas sociales en beneficio de los que menos tienen.

Al disertar la conferencia “Visión y convicciones”, Vizcarra Calderón expuso que su vocación siempre fue comercial, ya que desde niño iba con sus abuelos, con sus tías, cortaba guayabas y limones y los vendía.

”Y ya me hice empresario en el colegio, mi mamá, a pesar de que no teníamos una capacidad económica, siempre nos mandó a un colegio, en ese tiempo donde todos mis compañeros tenían una posición económica mejor que yo, pero yo les vendía las canicas, después se las ganaba y bueno, había un fruto ahí”, expresó.

El empresario sinaloense señaló que cuando tenía 17 años de edad ya tenía más de 100 camionetas trabajando para él, realizaba compras en Culiacán y los municipios vecinos; a los 18 años se quedó con el negocio de SuKarne, edad a la que dejó de estudiar como Ingeniero Agrónomo para dedicarse de lleno a trabajar.

Actualmente SuKarne procesa más de la tercera parte de la carne que se consume en el país y el 73% de lo que se exporta, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentación, con ventas superiores a los 50 mil millones de pesos cada año.

En alerta

Respecto a los nuevos casos de Covid-19 en Sinaloa, Vizcarra Calderón confía en que no tengan un impacto fuerte y que no se generalice para que no muera gente.

"Seguimos con los laboratorios de biología molecular trabajando, no los hemos querido cerrar, han estado vigentes por si llegara a aparecer en cualquier momento un repunte de Covid-19, tener la capacidad de respuesta", expresó el también presidente de Salud Digna.