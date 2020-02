Se quejan mazatlecos del acaparamiento de lugares en el Malecón para el desfile

Mazatlán, Sin. - No eran ni las 12:00 del día, hora que se había estipulado para comenzar a “apartar” lugares sobre el Malecón para el desfile del Carnaval, y el paseo costero ya se encontraba repleto de sillas, bancos, mesas, áreas acordonadas… lo que fuera, con tal de “reservar” el mejor lugar para presenciar el evento ícono de la máxima fiesta del puerto.

Ni el calor, ni los fuertes rayos del sol, fueron impedimento para que desde muy tempranas horas del día las personas llegaran a “cuidar” su espacio.





Ya tenemos días aquí, desde el jueves, para apartar lugar, nadie respetó la medida que dio el presidente porque él dijo que a partir del mediodía de hoy domingo, y todos estos días la gente ha estado cuidando su lugar, pero sin poner nada hasta hoy Sara y Mercedes.





Fotos: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Los problemas y disputas entre los ciudadanos no se hicieron esperar, a la altura de la Torre M dos personas se hicieron de palabras, una señalaba que estaba ahí desde el miércoles cuidando su lugar y la otra, que acababa de llegar, reclamaba la gran cantidad de espacio que estaban acaparando.

Margarita Osuna comenta que no es justo que unas cuantas personas aparten el lugar de 20 para qué luego nada más lleguen a la hora del desfile, cuando otros, que llegan y se asolean, los quieran mandar hasta atrás.





No apartan dos lugares o tres, apartan medio Malecón ¿Se vale apartar para todo ese gentío? Ahí están mi mamá y los niños, que no van a ver nada porque esta señora se vino desde el miércoles y qué bueno que apartaron su lugar, están desde el miércoles, yo lo entiendo, pero por qué nos tenemos que poner hasta atrás y que ellas metan a mucha gente adelante, que van a llegar sin asolearse ni nada, nada más porque dos o tres se desvelaron, no es justo

Margarita Osuna





Fotos: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Las hermanas Paloma y Marisela señalaron que hasta el momento no han tenido problemas, pero que conforme se acerque la hora del desfile más y más gente va a querer llegar y meterse a la fuerza.





No hemos tenido problemas hasta ahorita, ya a la hora del desfile llega la gente y quiere meterse a la fuerza, se nos hace bien que la gente no acapare tantos lugares, nada más con agarrar un lugar adecuado y tampoco eso de rentar las sillas

Paloma y Marisela





Fotos: Carla González │ El Sol de Mazatlán

A la familia Rodríguez le pareció bien la medida de poner una hora, aunque muchos no la respetaron, pues indican que en los desfiles anteriores tenían que venirse desde muy temprano para tomar un buen lugar. Resaltan que todo es cuestión de educación.

Llegamos ahorita y sí encontramos lugar, todos los años venimos, pero desde muy temprano, dos días antes no porque hay que trabajar, nos pareció bien la medida, aunque no se respetó, pero poco a poco nos vamos a ir educandofamilia Rodríguez





Fotos: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Sombrillas, templetes y comida preparada llevan consigo los cientos de personas para aguantar la larga jornada. Niños, jóvenes, padres, adultos mayores, todos apartan su lugar para

