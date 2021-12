Se olvidan de la sana distancia y llevan mañanitas a la Virgen

Mazatlán, Sin.- Dentro de la religión católica, una de las celebraciones más importantes es el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, donde los creyentes acuden a los templos a dejar alguna ofrenda como manda por algún milagro o simplemente para agradecer lo recibido durante el año.

En el puerto, los festejos a "la madre de todos los mexicanos", comenzaron desde el sábado con una vigilia de adoración privada, posteriormente las puertas de la Catedral se abrieron a las 10:00 de la noche, a las 11:00 se ofició la santa misa y en punto de las 00:00 horas se cantaron las mañanitas.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Debido a la pandemia por el Covid-19 que todavía prevalece, se prohibieron las peregrinaciones y procesiones en torno a la fiesta; para asistir al recinto sagrado se pidió que se ingresarán con cubre bocas.

No obstante de que entre semana se dijo que el ingreso a la catedral estaría al 80% de su capacidad, además de que Protección Civil puso como condición que no hubiese personas de pie, al parecer la indicación se interpretó de otra manera ya que que el sacerdote que ofició la ceremonia pidió que se llenaran los espacios en las bancas para que no hubiese gente parada e incluso se puso a disposición sillas extras y a pesar de ello si hubo varios que no alcanza lugar sentados.

Al término de la ceremonia se cantaron las mañanitas, después la gente empezó a salir del recinto sagrado, pero al entrar al mariachi se regresaron todos en desorden otra vez. Elementos de Protección Civil estuvieron presentes; no hubo llamado de atención para nadie.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Los feligreses que se dieron cita, llevaron ramos florales como ofrendas e imágenes de la Virgen de Guadalupe para ser bendecidas. Se observaron también a los niños y niñas portar la vestimenta de Juan Diego.

Este domingo 12 de diciembre, los festejos continuarán con mismas desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.













